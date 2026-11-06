AFC Ambil Keputusan Besar! Piala Asia 2027 Mundur, Ini Jadwal Terbarunya

RADAR BOGOR – Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) resmi mengubah jadwal penyelenggaraan Piala Asia 2027 di Arab Saudi.

Turnamen sepak bola terbesar antarnegara di Asia tersebut yang semula dijadwalkan berlangsung pada 7 Januari hingga 5 Februari 2027, kini diundur menjadi 23 Desember 2027 sampai 21 Januari 2028.

Keputusan pengunduran Piala Asia 2027 tersebut diumumkan AFC pada Selasa 3 November 2026 melalui situs resminya.

Advertisement Perubahan jadwal dilakukan setelah AFC berdiskusi dan berkonsultasi dengan Komite Penyelenggara Lokal (LOC) Piala Asia 2027 serta Federasi Sepak Bola Arab Saudi (SAFF).

AFC menjelaskan, penjadwalan ulang dilakukan dengan mempertimbangkan situasi luar biasa akibat perkembangan kondisi di kawasan tersebut.

Situasi itu menimbulkan sejumlah kendala logistik dan gangguan perjalanan yang dinilai dapat memengaruhi penyelenggaraan turnamen.

"Komite Penyelenggara Piala Asia AFC menyetujui penjadwalan ulang turnamen utama tim nasional ini dengan mempertimbangkan situasi luar biasa yang terjadi di kawasan, termasuk kompleksitas logistik dan gangguan perjalanan," demikian keterangan AFC dalam pengumuman resminya.

Jadwal Baru Piala Asia 2027 Masih Menunggu Persetujuan FIFA

AFC menyebut perubahan jadwal diperlukan demi kepentingan seluruh pihak yang terlibat, mulai dari tim peserta, ofisial, penonton, hingga pemangku kepentingan lainnya.

Meski tanggal baru telah ditetapkan oleh AFC, jadwal tersebut masih akan diajukan kepada Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) untuk mendapatkan persetujuan.

AFC juga menyampaikan apresiasi kepada SAFF dan LOC atas komitmen mereka dalam mempersiapkan turnamen tersebut.