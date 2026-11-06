Mendadak Batal! Timnas Indonesia Tak Jadi Tandang ke Yordania, Ini Penyebabnya

RADAR BOGOR – Timnas Indonesia dipastikan batal menjalani pertandingan tandang melawan Yordania pada FIFA Matchday November 2026.

Timnas Indonesia semula dijadwalkan bertolak ke Amman, Yordania, untuk menghadapi tuan rumah pada Jumat malam, 13 November 2026.

Namun, rencana tersebut harus berubah setelah Federasi Sepak Bola Yordania (JFA) resmi mengumumkan pembatalan pertandingan persahabatan internasional tersebut.

Advertisement Keputusan ini sekaligus membuat agenda uji coba Timnas Indonesia pada November mengalami perubahan.

JFA mengungkapkan bahwa pembatalan laga dilakukan atas permintaan Federasi Sepak Bola Indonesia (PSSI).

PSSI juga telah menyampaikan permohonan maaf kepada pihak Yordania karena tidak dapat menggelar pertandingan tersebut.

Advertisement Baca Juga: Kebakaran Warung Depan SDN Ciluar 3 dan 2 Bogor, Siswa Panik hingga Dipulangkan

Erick Thohir Prioritaskan Keselamatan Pemain

Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, turut memberikan penjelasan mengenai pembatalan pertandingan Timnas Indonesia melawan Yordania.

Erick menyebut, keselamatan pemain menjadi salah satu pertimbangan utama dalam menentukan agenda pertandingan.

Terlebih, Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) juga memundurkan jadwal kejuaraan Asia sehingga rencana persiapan Timnas Indonesia mengalami penyesuaian.

"Kita memprioritaskan bagaimana keselamatan para pemain terlebih dahulu. Apalagi AFC memundurkan kejuaraan Asiannya. Jadi, November ini cukup limbung karena memang bukan lagi menjadi uji coba untuk AFC," ujar Erick sebagai Kerua Umum PSSI