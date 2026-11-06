Sempat Tak Percaya Diri, Siswa MTs Sirojul Munir Bogor Ini Justru Juara Kempo di Kejurnas Bali

RADAR BOGOR – Rasa gugup dan kurang percaya diri sempat menghampiri Muhammad Sayyid Husen ketika harus berhadapan dengan ratusan atlet dari berbagai provinsi dalam Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Kempo di Bali.

Namun, keraguan itu berhasil ia taklukkan hingga akhirnya membawa pulang gelar juara Kejurnas Kempo.

Siswa kelas IX MTs Sirojul Munir Bogor tersebut tampil mewakili Provinsi Banten dalam kompetisi bela diri tingkat nasional.

Advertisement Meski harus bersaing dengan atlet-atlet dari berbagai daerah, Sayyid mampu menunjukkan kemampuan terbaiknya di atas matras.

Sebelum pertandingan dimulai, suasana riuh penonton sempat membuat kedua lututnya bergetar. Bahkan, ia sempat merasa tidak yakin bisa meraih kemenangan dalam kejuaraan tersebut.

Saat perlahan melangkahkan kaki ke atas matras berwarna biru, Sayyid berusaha mengendalikan kegugupannya.

Ia beberapa kali menarik napas panjang untuk membangun kembali kepercayaan diri.

Di tengah tekanan pertandingan, ia terus berusaha menenangkan hati sembari berharap doa dan dukungan keluarga menyertainya.

Satu per satu gerakan bela diri diperagakan hingga akhirnya penampilannya berhasil menarik perhatian dewan juri.

Perjuangannya pun berbuah manis. Sayyid berhasil meraih gelar juara dalam Kejurnas Kempo di Bali.