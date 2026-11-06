Fitrah Maulana Menangis Pasca Laga Persib vs Melbourne Victory, Ini Alasannya

RADAR BOGOR - Di balik kemenangan Persib Bandung atas tuan rumah Melbourne Victory dalam lanjutan laga ACL Two 2026/2027 yang digelar pada Rabu, 4 November 2026 lalu ada momen haru dari sang penjaga gawang Fitrah Maulana.

Fitrah Maulana sempat melakukan kesalahan dalam mengantisipasi bola di dalam kotak penati hingga berujung pada gol bunuh diri Julio Cesar di menit 71.

Meski sempat tertinggal 1-0, Persib berhasil membalikan keadaan menjadi 1-2 melalui gol yang dicetak Luca Menalo dan Balsa Sekulic.

Dengan hasil tersebut, Pangeran Biru memastikan diri lolos ke babak 16 besar ACL Two 2026 setelah keluar menjadi pemuncak klasemen Grup E dengan 12 poin.

Di balik kebahagian tersebut, Fitrah Maulana terlihat menitikan air mata, ia menangis bukan hanya karena sedih salah mengantisipasi bola, tapi haru bercampur bangga menjadi bagian dari Persib Bandung.

Advertisement "Saya kemarin menangis karena terharu, bangga bisa menjadi bagian dari tim ini. Semua seperti keluarga, saling mendukung, tidak menjatuhkan," kata Fitrah, dikutip dari laman resmi persib.co.id.

Kebanggan tersebut bukan tanpa alasan, menurutnya Persib merupakan klub yang sudah ia impikan sejak kecil.

"Saya sangat bangga bisa bermain di tim yang saya impikan sejak kecil ini," kata Fitrah setibanya di Semarang, Kamis, 5 November 2026.

Meski sempat melakukan kesalahan, tapi Fitrah bisa kembali bangkit karena dukungan yang diberikan oleh rekan-rekan tim serta staf kepelatihan kepada dirinya.

Ia juga memberikan apresiasi kepada pelatih dan pemain lain yang memberikan dukungan kepada diirnya hingga bisa kembali mendapatkan rasa percaya diri.