Soft Tenis Kabupaten Bogor Bidik Sapu Bersih Emas di Porprov Jabar, Dua Nomor Tersisa

RADAR BOGOR – Kontingen Soft Tenis Kabupaten Bogor semakin dekat dengan target sapu bersih medali emas pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV Jawa Barat 2026.

Terbaru, atlet soft tenis Kabupaten Bogor berhasil menambah dua medali emas dari nomor ganda putra dan ganda campuran Porprov Jabar yang berlangsung di Taman Maluku, Kota Bandung, Jumat, 6 November 2026.

Emas ganda putra dipersembahkan André Wisnu Adi dan M Sulthan Shadiq Ramadhan. Sementara emas lainnya diraih M Sulthan Shadiq Ramadhan dan Faura Fitri Syawalia Siregar dari nomor ganda campuran soft tenis di Porprov Jabar.

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Tak hanya emas, Soft Tenis Kabupaten Bogor juga menambah dua medali perak melalui Rara Sima Kusuma Wardani dan Chantika Putri Nurlita, serta Hemat Bhakti Anugrah dan Fahsya Auefta Azzahra Siregar.

Dengan tambahan tersebut, Soft Tenis Kabupaten Bogor telah mengoleksi empat medali emas dan dua medali perak di Porprov XV Jabar 2026.

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Ketua Pengcab Soft Tenis Kabupaten Bogor, Ridwan Muhibi, mengaku puas dengan pencapaian para atletnya. Ia menilai hasil tersebut menjadi modal positif untuk menuntaskan target yang telah dicanangkan.

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“Alhamdulillah Cabor Soft Tenis sudah menyumbangkan empat medali emas dan dua medali perak untuk Kabupaten Bogor di ajang Porprov Jabar 2026,” ujar Ridwan, Jumat, 6 November 2026.

Namun, perjuangan Soft Tenis Kabupaten Bogor belum berakhir. Masih ada dua nomor yang akan dipertandingkan pada Sabtu, 7 November 2026, yakni tunggal putra dan tunggal putri.

Ridwan pun optimistis dua atlet Kabupaten Bogor yang turun di nomor tersebut mampu kembali meraih medali emas.

“Sabtu 7 November 2026 atlet kami masih akan bertanding di nomor tunggal putra dan putri. Saya optimis atlet-atlet kita bisa meraih dua medali emas tersebut,” jelasnya.