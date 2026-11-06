59 Tim Basket Ramaikan Polpat Cup 2026, Pertama Kali Libatkan Peserta SMP Bogor

RADAR BOGOR – Sebanyak 59 tim basket dari tingkat sekolah dasar (SD) hingga sekolah menengah pertama (SMP) bersaing memperebutkan gelar juara dalam ajang Polisi Empat Cup (Polpat Cup) 2026 di Bogor.

Polpat Cup berlangsung di The Bucket List Bogor mulai Jumat, 6 November 2026 hingga 14 November mendatang. Puluhan tim yang ambil bagian terdiri dari para siswa dan siswi sekolah di Kota Bogor dan sekitarnya.

Koordinator Kesiswaan SDN Polisi 4 Kota Bogor, Lilik Herawati, menjelaskan Polpat Cup merupakan program tahunan yang kini memasuki penyelenggaraan keenam.

“Berdasarkan data panitia, jumlah peserta sebanyak 59 tim SD dan SMP,” ungkap Lilik.

Menariknya, pada penyelenggaraan tahun ini, Polpat Cup untuk pertama kalinya membuka kategori SMP.

Advertisement Langkah tersebut dilakukan agar jangkauan kompetisi semakin luas dan partisipasi peserta semakin meningkat.

Fokus Bentuk Karakter Siswa

Lilik menjelaskan, Polpat Cup awalnya digelar sebagai bagian dari kegiatan ekstrakurikuler sekolah. Tujuan utamanya bukan semata-mata mencari pemenang, melainkan membentuk karakter siswa melalui olahraga.

Melalui kompetisi basket, para peserta diajak memahami pentingnya kerja sama, kedisiplinan, dan tanggung jawab dalam sebuah tim.

“Tujuan awal kami menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler ini adalah untuk membentuk karakter anak,” ujar Lilik.

Ia berharap pengalaman bertanding dapat mengajarkan siswa pentingnya bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama.