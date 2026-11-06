Judo Kota Bogor Tambah Emas di Porprov Jabar 2026, Kini Sudah Kantongi 5 Medali Juara

RADAR BOGOR – Kontingen Kota Bogor kembali menambah koleksi medali emas pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV Jawa Barat 2026. Kali ini, emas disumbangkan dari cabang olahraga (cabor) judo.

Adis Rayina menjadi atlet judo Kota Bogor yang berhasil mempersembahkan medali emas setelah tampil sebagai juara di kelas Kyu -63 kilogram putri Porprov Jabar di GOR Indoor B Pajajaran, Jumat, 6 November 2026.

Advertisement Tambahan tersebut membuat koleksi medali emas judo Kota Bogor kini mencapai lima keping emas sepanjang gelaran Porprov Jabar 2026.

Selain emas, judoka Kota Bogor juga menambah dua medali perunggu.

Advertisement Masing-masing diraih Khalilah dari kelas Kyu -57 kilogram putri dan M. Reyhan Aulia Subagja dari kelas Kyu -55 kilogram putra.

Ketua Pengurus Cabang Persatuan Judo Seluruh Indonesia (Pengcab PJSI) Kota Bogor, R An An Andri Hikmat mengatakan, tambahan emas tersebut menjadi suntikan motivasi bagi para judoka untuk terus tampil maksimal pada pertandingan berikutnya.

"Alhamdulillah, hari ini ada tambahan satu medali emas. Dengan hasil ini, total medali emas yang sudah kami raih menjadi lima," ujarnya kepada awak media.

Borong Empat Emas di Hari Pertama

Empat medali emas sebelumnya telah diraih Kota Bogor pada hari pertama pertandingan judo, Kamis, 5 November 2026.

Empat emas tersebut berasal dari nomor Nage No Kata 1 Dan, Nage No Kata, Ju No Kata 1 Dan, dan Ju No Kata.

Pada nomor Nage No Kata 1 Dan, pasangan M. Fadilah Nurcahyo-Afgan Maulana tampil sebagai yang terbaik dengan mengoleksi nilai 220,5. Mereka mengungguli Kabupaten Karawang yang meraih 182,5 poin dan Kabupaten Indramayu dengan 166,5 poin.

Emas berikutnya datang dari nomor Nage No Kata. Ahmad Arya Pandawa-Rafialy Rachmadana mengumpulkan 383,5 poin. Mereka mengalahkan Kabupaten Bekasi yang berada di posisi kedua dengan 344 poin dan Kabupaten Karawang dengan 289 poin.

Dominasi Kota Bogor berlanjut pada nomor Ju No Kata 1 Dan. Rashaqa Dildara-Chieka Edelwies mengamankan emas setelah meraih 341 poin, unggul atas Kabupaten Karawang dengan 302 poin dan Kota Sukabumi dengan 299,5 poin.

Sementara pada nomor Ju No Kata, pasangan Yashinta Gustianti-Puspita Dewi menjadi yang terbaik dengan raihan 388 poin.

Kabupaten Karawang berada di posisi kedua dengan 330,5 poin, sedangkan Kabupaten Subang menempati peringkat ketiga dengan 318,5 poin.