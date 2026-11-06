Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Olahraga

Firaz Roza Lolos ke Final Muaythai Porprov Jabar 2026, Kota Bogor Bidik Emas

M
Penulis: Muhammad Ruri Ariatullah
Atlet muaythai Kota Bogor, Firaz Roza (merah) saat berlaga di semifinal. Foto: Humas Kontingen Kota Bogor
Atlet muaythai Kota Bogor, Firaz Roza (merah) saat berlaga di semifinal. Foto: Humas Kontingen Kota Bogor

Advertisement

RADAR BOGOR – Kontingen Kota Bogor kembali memiliki peluang menambah koleksi medali emas di Pekan Olahraga Provinsi XV Jawa Barat (Porprov Jabar) 2026. Harapan tersebut datang dari cabang olahraga (cabor) muaythai melalui atlet andalannya, Firaz Roza.

Atlet Kota Bogor itu berhasil memastikan tempat di partai final kelas 54 kilogram putra di Muaythai Porprov Jabar, setelah menaklukkan wakil Kota Bandung, Azriel Megan Dara. Pertandingan semifinal tersebut berlangsung di GOR Basket Kota Bekasi, Jumat, 6 November 2026.

Hasil positif itu membuka kesempatan bagi Firaz untuk mempersembahkan medali emas cabang Muaythai di Porprov Jabar bagi Kota Bogor. Pertandingan final dijadwalkan berlangsung di venue yang sama pada Sabtu, 7 November 2026.

Advertisement

Baca Juga: Modal Rp2 Juta, Toko Hera Kini Punya Dua Cabang

Laga puncak menjadi kesempatan penting bagi Firaz untuk menyempurnakan perjuangannya di ajang olahraga terbesar tingkat Jawa Barat tersebut.

KONI Minta Dukungan Masyarakat

Advertisement

Ketua KONI Kota Bogor, Dedy Sumarna, mengapresiasi pencapaian Firaz yang mampu menembus babak final.

Dia berharap atlet tersebut dapat menjaga kondisi fisik, konsentrasi, dan mental bertanding sebelum menghadapi laga penentuan.

Menurut Dedy, kesiapan maksimal sangat dibutuhkan agar Firaz mampu memanfaatkan peluang meraih kemenangan.

Baca Juga: Sule dan Nunung Jadi Kabayan dan Iteng, Pertunjukan Wayang di Balai Kota Bogor Diserbu

“Kami meminta doa dan dukungan seluruh masyarakat Kota Bogor agar Firaz bisa tampil maksimal dan menyumbangkan medali emas bagi Kota Bogor,” ujarnya.

Dia menambahkan, dukungan masyarakat menjadi suntikan semangat bagi para atlet yang sedang berjuang membawa nama daerah.

Terlebih, setiap pertandingan di Porprov merupakan kesempatan untuk membuktikan hasil latihan, kerja keras, dan dedikasi selama masa persiapan.

Advertisement
Editor : Rani Puspitasari Sinaga
Bagikan:
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BogorIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait

Judo Kota Bogor Tambah Emas di Porprov Jabar 2026, Kini Sudah Kantongi 5 Medali Juara

Judo Kota Bogor Tambah Emas di Porprov Jabar 2026, Kini Sudah Kantongi 5 Medali Juara

Judo Kota Bogor kembali meraih emas Porprov Jabar 2026. Adis Rayina menambah medali emas kelima setelah juara kelas Kyu -63 kg putri.

Soft Tenis Kabupaten Bogor Bidik Sapu Bersih Emas di Porprov Jabar, Dua Nomor Tersisa

Soft Tenis Kabupaten Bogor Bidik Sapu Bersih Emas di Porprov Jabar, Dua Nomor Tersisa

Soft Tenis Kabupaten Bogor mengoleksi empat emas dan dua perak di Porprov Jabar. Dua emas dari nomor tunggal putra dan putri masih dibidik.

Gilbert Eliezer Raih Emas Renang Porprov Jabar 2026, Kabupaten Bogor Buka Perolehan Medali

Gilbert Eliezer Raih Emas Renang Porprov Jabar 2026, Kabupaten Bogor Buka Perolehan Medali

Gilbert Eliezer Arga Perwira meraih emas nomor 100 meter gaya punggung putra Porprov Jabar 2026. Kabupaten Bogor optimistis menambah medali.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer