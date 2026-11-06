Firaz Roza Lolos ke Final Muaythai Porprov Jabar 2026, Kota Bogor Bidik Emas

RADAR BOGOR – Kontingen Kota Bogor kembali memiliki peluang menambah koleksi medali emas di Pekan Olahraga Provinsi XV Jawa Barat (Porprov Jabar) 2026. Harapan tersebut datang dari cabang olahraga (cabor) muaythai melalui atlet andalannya, Firaz Roza.

Atlet Kota Bogor itu berhasil memastikan tempat di partai final kelas 54 kilogram putra di Muaythai Porprov Jabar, setelah menaklukkan wakil Kota Bandung, Azriel Megan Dara. Pertandingan semifinal tersebut berlangsung di GOR Basket Kota Bekasi, Jumat, 6 November 2026.

Hasil positif itu membuka kesempatan bagi Firaz untuk mempersembahkan medali emas cabang Muaythai di Porprov Jabar bagi Kota Bogor. Pertandingan final dijadwalkan berlangsung di venue yang sama pada Sabtu, 7 November 2026.

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Laga puncak menjadi kesempatan penting bagi Firaz untuk menyempurnakan perjuangannya di ajang olahraga terbesar tingkat Jawa Barat tersebut.

KONI Minta Dukungan Masyarakat

Advertisement Ketua KONI Kota Bogor, Dedy Sumarna, mengapresiasi pencapaian Firaz yang mampu menembus babak final.

Dia berharap atlet tersebut dapat menjaga kondisi fisik, konsentrasi, dan mental bertanding sebelum menghadapi laga penentuan.

Menurut Dedy, kesiapan maksimal sangat dibutuhkan agar Firaz mampu memanfaatkan peluang meraih kemenangan.

“Kami meminta doa dan dukungan seluruh masyarakat Kota Bogor agar Firaz bisa tampil maksimal dan menyumbangkan medali emas bagi Kota Bogor,” ujarnya.

Dia menambahkan, dukungan masyarakat menjadi suntikan semangat bagi para atlet yang sedang berjuang membawa nama daerah.

Terlebih, setiap pertandingan di Porprov merupakan kesempatan untuk membuktikan hasil latihan, kerja keras, dan dedikasi selama masa persiapan.