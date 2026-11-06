Pimpin Portina Kota Bogor, Ini Tugas Pertama Herry Karnadi

RADAR BOGOR – Herry Karnadi resmi memimpin Persatuan Pelestari Olahraga Tradisional Indonesia (Portina) Kota Bogor periode 2026–2030.

Setelah dilantik jadi Ketua Portina, Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kota Bogor Herry Karnadi langsung menyiapkan langkah untuk kembali mempopulerkan olahraga tradisional di tengah masyarakat.

Pengurus Portina Kota Bogor masa bakti 2026–2030 dilantik di Aula Dinas Pendidikan Kota Bogor, Jumat, 6 November 2026. Prosesi pelantikan dipimpin Sekretaris Umum Portina Jawa Barat, Hadi Somantri.

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Herry mengatakan, salah satu prioritas kepengurusan baru adalah menggencarkan sosialisasi berbagai olahraga tradisional.

Upaya tersebut dinilai penting agar permainan dan olahraga warisan budaya semakin dikenal serta diminati masyarakat, terutama kalangan generasi muda.

Advertisement "Amanah ini tentu harus dijalankan dengan sebaik-baiknya. Kami siap kembali melakukan sosialisasi agar olahraga tradisional semakin dikenal dan masyarakat semakin tertarik untuk mengikutinya," ujar Herry.

Portina Didorong Kembangkan Olahraga Tradisional

Sekretaris Umum Portina Jawa Barat, Hadi Somantri, berharap pengurus yang baru dilantik dapat menjalankan amanah dengan baik dan membawa kemajuan bagi olahraga tradisional di Kota Bogor.

Dia juga mendorong agar olahraga tradisional semakin mendapat tempat di tengah masyarakat sehingga keberadaannya tetap terjaga dan terus berkembang.

"Semoga pengurus bisa bekerja dengan baik sehingga olahraga tradisional semakin dikenal dan diminati masyarakat," kata Hadi.

Dukungan serupa disampaikan Ketua Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI) Kota Bogor, Zaenul Mutaqin.