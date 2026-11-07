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Olahraga

Pebalap Indonesia Veda Ega Pratama Kena Penalti 6 Grid di Moto3 Qatar 2026, Ini Penyebabnya

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Penulis: Siti Dewi Yanti
Veda Ega Pratama mendapatkan penalti 6 Grid di Moto3 Qatar 2026. (Instagram @honda_team_asia)
Veda Ega Pratama mendapatkan penalti 6 Grid di Moto3 Qatar 2026. (Instagram @honda_team_asia)

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RADAR BOGOR - Pebalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama harus menghadapi tantangan lebih berat pada balapan Moto3 Qatar 2026. 

Meski mampu menembus posisi enam besar dalam sesi latihan bebas pertama (FP1), Veda justru mendapat hukuman turun enam posisi di grid start setelah dinilai melakukan pelanggaran terhadap aturan keselamatan di lintasan.

Insiden tersebut, terjadi saat sesi FP1 Moto3 Qatar berlangsung di Sirkuit Lusail, Jumat (6/11/2026) malam WIB. 

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Veda yang memperkuat Honda Team Asia sebenarnya menunjukkan performa cukup menjanjikan dengan menempati urutan keenam.

Ia membukukan waktu terbaik 2 menit 3,561 detik. 

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Namun, hasil positif itu harus dibayangi keputusan penalti dari pihak penyelenggara MotoGP.

Abaikan Bendera Kuning, Veda Diganjar Penalti

Hukuman yang diterima Veda berkaitan dengan pelanggaran terhadap sinyal bendera kuning atau yellow flag.

Dalam penilaian pengawas balapan, pebalap asal Indonesia tersebut dianggap tidak mengurangi kecepatan ketika bendera kuning dikibarkan oleh marshal di sisi lintasan.

Padahal, bendera kuning merupakan salah satu sinyal keselamatan penting dalam balapan motor. 

Isyarat tersebut menandakan adanya potensi bahaya di lintasan sehingga seluruh pebalap diwajibkan mengurangi kecepatan dan meningkatkan kewaspadaan.

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Editor : Siti Dewi Yanti
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