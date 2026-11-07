Kalahkan Bekasi, Derby Bogor Bakal Tersajikan di Semifinal Basket Porprov Jabar

RADAR BOGOR – Kota Bogor memastikan tiket semifinal bola basket putra 5x5 Pekan Olahraga Provinsi XV Jawa Barat (Porprov Jabar) 2026.

Kepastian itu didapat setelah tim basket Kota Bogor menaklukkan Kota Bekasi pada babak perempat final Porprov Jabar di GOR Kota Depok, Grand Depok City (GDC), Jumat, 6 November 2026 malam.

Tim basket Kota Bogor tampil meyakinkan dan mengakhiri pertandingan dengan kemenangan telak 76-44 atas Kota Bekasi di Porprov Jabar.

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Hasil tersebut mengantarkan Kota Bogor ke babak empat besar. Tantangan lebih berat sudah menanti karena mereka akan menghadapi Kabupaten Bogor dalam laga bertajuk Derby Bogor.

Pertandingan semifinal dijadwalkan berlangsung di venue yang sama pada Sabtu, 7 November 2026 pukul 15.00 WIB.

Advertisement Kabupaten Bogor sendiri lolos ke semifinal setelah mengalahkan tuan rumah Kota Depok secara dramatis dengan skor tipis 38-36 pada pertandingan perempat final lainnya.

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Derby Bogor Jadi Penentu Tiket Final

Pelatih Tim Basket Putra Kota Bogor, Muhammad Nurifa, mengakui laga kontra Kota Bekasi cukup menguras stamina para pemainnya.

Pasalnya, pertandingan berlangsung larut malam. Jadwal yang semula ditetapkan pukul 21.00 WIB mengalami pengunduran hingga pukul 22.00 WIB sehingga rombongan baru tiba di penginapan tengah malam.

“Awalnya main di pukul 21.00 WIB. Tapi mundur ke 22.00 WIB. Tiba di penginapan tengah malam,” ujarnya, Sabtu, 7 November 2026.

Untuk mengembalikan kondisi fisik pemain, tim pelatih langsung melakukan program pemulihan.