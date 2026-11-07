Liverpool Siapkan Dana Rp1,9 Triliun untuk Bintang Real Madrid, Perombakan Skuad Dimulai

RADAR BOGOR – Liverpool dikabarkan tengah menyiapkan langkah besar untuk merekrut gelandang Real Madrid, Federico Valverde, pada bursa transfer mendatang. Klub berjuluk The Reds itu disebut siap mengajukan tawaran mencapai 100 juta euro atau sekitar Rp1,9 triliun.

Mengutip laporan media Spanyol, Fichajes, Liverpool menilai Valverde sebagai sosok ideal untuk mengisi lini tengah apabila Alexis Mac Allister meninggalkan Anfield.

Gelandang asal Uruguay tersebut dianggap memiliki kualitas yang dibutuhkan Liverpool. Namun, upaya mendatangkannya diperkirakan tidak mudah karena Real Madrid tidak memiliki keinginan untuk melepas salah satu pemain pentingnya.

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Valverde masih menjadi bagian utama dari rencana pelatih Jose Mourinho. Selain itu, pemain berusia 28 tahun tersebut berulang kali menyebut Real Madrid sebagai klub terbaik di dunia.

Kondisi tersebut membuat peluang Liverpool merekrut Valverde masih menjadi tanda tanya, meskipun klub Inggris itu dikabarkan siap menggelontorkan dana besar.

Advertisement Liverpool Percepat Perombakan Lini Pertahanan

Selain memburu gelandang, Liverpool juga mulai mempercepat rencana perombakan lini belakang. Laporan CaughtOffside menyebut The Reds sedang mencari bek tengah yang bisa menjadi penerus jangka panjang Virgil van Dijk.

Dua nama yang masuk dalam daftar target utama adalah Murillo dari Nottingham Forest dan Nico Schlotterbeck dari Borussia Dortmund.

Liverpool dikabarkan masih memantau perkembangan kedua pemain sekaligus mempelajari persyaratan transfer yang harus dipenuhi.

Schlotterbeck memiliki klausul pelepasan yang diperkirakan berada di kisaran 42 juta hingga 50 juta poundsterling. Sementara itu, Nottingham Forest disebut mematok harga Murillo sebesar 70 juta hingga 80 juta poundsterling.

Selain kedua pemain tersebut, Liverpool juga memantau bek Barcelona Jules Kounde dan Alessandro Bastoni dari Inter Milan.