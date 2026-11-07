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Olahraga

Manchester United Siap Bersaing dengan PSG, Gelandang Atletico Madrid Jadi Incaran

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Penulis: Eka Rahmawati
Gelandang Atletico Madrid, Pablo Barrios, menjadi incaran sejumlah klub elite Eropa, termasuk Manchester United, PSG, Arsenal, dan Liverpool menjelang bursa transfer 2027. (Instagram @pablobarrios)
Gelandang Atletico Madrid, Pablo Barrios, menjadi incaran sejumlah klub elite Eropa, termasuk Manchester United, PSG, Arsenal, dan Liverpool menjelang bursa transfer 2027. (Instagram @pablobarrios)

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RADAR BOGOR – Manchester United dikabarkan mulai memantau gelandang muda Atletico Madrid, Pablo Barrios, menjelang bursa transfer 2027. Pemain berusia 23 tahun tersebut masuk dalam radar sejumlah klub elite Eropa setelah menunjukkan perkembangan impresif bersama tim asuhan Diego Simeone.

Mengutip laporan TEAMtalk, Manchester United bahkan telah melakukan pendekatan awal untuk mencari informasi mengenai situasi Barrios. Namun, ketertarikan tersebut masih berada pada tahap penjajakan dan belum berlanjut ke negosiasi resmi.

Ketertarikan Manchester United semakin terlihat setelah mereka menyaksikan langsung penampilan Barrios dalam pertemuan Liga Champions melawan Atletico Madrid. Dalam pertandingan yang dimenangkan Atletico dengan skor 2-0 tersebut, Barrios mencetak gol hanya 49 detik setelah laga dimulai.

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Gelandang asal Spanyol itu dinilai memiliki kombinasi kemampuan bertahan dan menyerang yang dibutuhkan dalam sistem permainan sepak bola modern.

PSG, Arsenal, dan Liverpool Ikut Pantau Pablo Barrios

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Manchester United bukan satu-satunya klub yang tertarik merekrut Barrios. Paris Saint-Germain (PSG) disebut menjadi salah satu tim yang paling serius memantau perkembangan sang pemain.

Pelatih PSG, Luis Enrique, dikabarkan sangat mengagumi kualitas gelandang tersebut. Sumber TEAMtalk bahkan tidak menutup kemungkinan PSG melakukan pendekatan pada bursa transfer Januari, meskipun langkah tersebut diperkirakan menghadapi sejumlah kendala.

Selain PSG, Chelsea juga disebut mengagumi profil Barrios. Namun, klub London tersebut saat ini lebih memprioritaskan upaya merekrut gelandang Bournemouth, Alex Scott.

Sementara itu, Arsenal dan Liverpool turut masuk dalam daftar klub yang memantau situasi pemain tim nasional Spanyol tersebut. Manchester City juga dikabarkan pernah menunjukkan ketertarikan.

Atletico Madrid Pasang Klausul Rilis Rp8,3 Triliun

Atletico Madrid berada dalam posisi kuat untuk mempertahankan Barrios. Sang pemain baru saja menandatangani kontrak jangka panjang yang berlaku hingga Juni 2030.

Tidak hanya itu, Atletico juga memasang klausul pelepasan sebesar 500 juta euro atau sekitar 418 juta poundsterling. Jika dikonversikan, nilainya mencapai sekitar Rp8,3 triliun.

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Editor : Eka Rahmawati
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