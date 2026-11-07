Beri Arahan ke Tenaga Pendukung Porprov Jabar 2026 di Kota Bogor, Ini Pesan Jenal Mutaqin

RADAR BOGOR – Ketua Kontingen Kota Bogor untuk Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV Jawa Barat, Jenal Mutaqin, mengingatkan 50 tenaga pendukung agar menjalankan tugas secara maksimal demi menunjang kelancaran penyelenggaraan pertandingan. Arahan tersebut disampaikan dalam pertemuan di Balai Kota Bogor, Jumat, 6 November 2026.

Jenal menekankan pentingnya keterlibatan aktif seluruh tenaga pendukung dalam memberikan pelayanan kepada setiap cabang olahraga (cabor) di lokasi pertandingan. Menurutnya, dukungan tersebut diperlukan terutama pada sejumlah venue yang menjadi andalan Kota Bogor.

Ia juga mengingatkan bahwa Kota Bogor menjadi tuan rumah berkumpulnya kontingen dari 26 kabupaten dan kota. Karena itu, seluruh unsur penyelenggara diharapkan mampu menunjukkan kesiapan dan memberikan dukungan terbaik untuk mencapai target 100 medali emas.

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“Ada beberapa venue yang kita jadikan andalan dan butuh support dan effort dari kita, 26 kota kabupaten kumpul di Kota Bogor, sebagai tuan rumah kita harus menunjukkan kita adalah pemenang dengan target 100 emas,” ujar Jenal dalam keterangannya di laman resmi Pemerintah Kabupaten Bogor.

Kepada 50 tenaga pendukung yang telah ditugaskan, Jenal berpesan agar menjalankan amanah sesuai tanggung jawab dan lokasi penempatan masing-masing. Kedisiplinan, loyalitas, serta komunikasi yang baik dengan jajaran pengurus kontingen, ofisial, dan manajer atlet dinilai menjadi faktor penting dalam menunjang tugas mereka.

Advertisement Selain memberikan pelayanan kepada atlet, seluruh tenaga pendukung juga diminta memahami dan mengikuti prosedur kerja yang telah ditetapkan. Hal ini diperlukan agar setiap kebutuhan selama pertandingan dapat ditangani secara tertib dan terkoordinasi.

Jenal menegaskan bahwa pelayanan kepada atlet merupakan tanggung jawab bersama seluruh anggota kontingen, termasuk dirinya sebagai ketua. Dengan jumlah atlet Kota Bogor mencapai 565 orang, tenaga pendukung diharapkan hadir di setiap pertandingan untuk memberikan bantuan sekaligus dukungan moral kepada para atlet.