Persija Menang atas Persebaya, Shin Tae Yong Justru Semprot Kondisi Rumput JIS

RADAR BOGOR - Kemenangan Persija Jakarta atas Persebaya Surabaya dengan skor 1-0 pada pekan kesembilan Super League 2026/2027 di Jakarta International Stadium (JIS) ternyata menyisakan persoalan.

Pelatih Persija, Shin Tae yong, melontarkan kritik terhadap kondisi rumput Jakarta International Stadium (JIS) yang dinilai buruk dan mengganggu permainan timnya.

Dalam konferensi pers seusai pertandingan di JIS, Jakarta, Sabtu, Shin Tae yong mengaku para pemain Persija harus bekerja ekstra keras untuk mengamankan kemenangan meski kondisi lapangan tidak mendukung.

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"Para pemain saya sangat bekerja keras walaupun lapangan sangat jelek," kata Shin Tae-yong.

Menurut pelatih asal Korea Selatan tersebut, kualitas rumput JIS turut memengaruhi performa anak asuhnya. Padahal, Persija berhasil mengamankan tiga poin melalui gol Ivan Mamut pada menit-menit akhir pertandingan.

Advertisement Shin juga menyoroti kesulitan yang dialami Ivan Mamut. Penyerang asal Kroasia itu dinilainya memiliki kualitas bagus, tetapi kondisi lapangan membuatnya tidak leluasa mengeluarkan kemampuan terbaik.

Karena itu, Shin berharap pengelola JIS segera melakukan pembenahan terhadap kualitas rumput sebelum Persija kembali menjalani pertandingan kandang di stadion tersebut.

"Mungkin kalau kondisi lapangan bagus, baru pemain-pemain juga bisa menampilkan yang terbaik untuk memberikan hiburan kepada para pendukung," ujarnya.

Keluhan serupa juga disampaikan kapten Persija, Rizky Ridho. Ia menilai kondisi lapangan JIS belum menunjukkan perbaikan sejak pertandingan kandang sebelumnya hingga laga menghadapi Persebaya.

Ridho bahkan menyebut kemenangan Persija kali ini tidak lepas dari faktor keberuntungan. Pasalnya, ia dan rekan-rekannya kesulitan menjalankan strategi permainan akibat kondisi lapangan yang dinilai tidak mendukung.