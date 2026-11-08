Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Olahraga

Drum Band Kota Bogor Bidik 3 Emas Porprov Jabar 2026, Siap Tampil di 10 Nomor

M
Penulis: Muhammad Ruri Ariatullah
Tim Drum Band Kota Bogor menatap Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV/Jawa Barat 2026 dengan optimisme tinggi. (Foto : Humas PDBI Kota Bogor)
Tim Drum Band Kota Bogor menatap Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV/Jawa Barat 2026 dengan optimisme tinggi. (Foto : Humas PDBI Kota Bogor)

Advertisement

RADAR BOGOR – Kontingen Drum Band Kota Bogor semakin mantap menghadapi Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV Jawa Barat 2026. 

Setelah menjalani persiapan selama tiga tahun, para atlet Drum Band kini siap menunjukkan kemampuan terbaik demi mewujudkan target tiga medali emas pada ajang olahraga tingkat provinsi tersebut.

Optimisme itu tergambar dalam kegiatan konser pamit dan doa bersama yang digelar di Galaxy Arena Stars, Jalan Sholeh Iskandar, Kelurahan Cibadak, Kecamatan Tanah Sareal, Sabtu 7 November 2026 malam.

Advertisement

Kegiatan tersebut dihadiri para orang tua atlet, pengurus Persatuan Drum Band Indonesia (PDBI) Kota Bogor, serta sejumlah mantan atlet.

Kehadiran mereka menjadi bentuk dukungan dan motivasi bagi tim agar mampu meraih hasil maksimal saat bertanding di Porprov Jabar 2026.

Ketua PDBI Kota Bogor, Zenal Abidin, mengatakan seluruh persiapan atlet telah mencapai 100 persen.

Advertisement

Baca Juga: 2 Tersangka Penabrak Polisi di Tol Serang-Panimbang Ditahan, Polda Banten Beberkan Fakta

Hasil latihan yang dijalani selama tiga tahun terakhir kini akan diuji melalui pertandingan Porprov Jabar 2026.

Cabang olahraga (cabor) drum band dijadwalkan berlangsung pada 9–15 November 2026.

Pertandingan akan digelar di tiga lokasi, yakni GOR Indoor A Pajajaran, lintasan atletik Stadion Pajajaran, serta ruas jalan Summarecon Bogor.

“Baik dari persiapan tim maupun venue sudah rampung. Tinggal pelaksanaan kejuaraan saja pada Senin besok,” ujar Zenal, Minggu 8 November 2026.

Advertisement
Editor : Yosep Awaludin
Bagikan:
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BogorIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait

Persiapan 100 Persen, Drum Band Kota Bogor Optimistis Bawa Pulang 3 Emas Porprov 2026

Persiapan 100 Persen, Drum Band Kota Bogor Optimistis Bawa Pulang 3 Emas Porprov 2026

Tim drum band Kota Bogor membidik 3 medali emas Porprov Jabar 2026. Persiapan diklaim 100 persen, dengan 10 nomor pertandingan yang diikuti.

Kota Bogor Siap Gelar Drum Band Porprov Jabar 2026, Ini 3 Venue yang Ditetapkan

Kota Bogor Siap Gelar Drum Band Porprov Jabar 2026, Ini 3 Venue yang Ditetapkan

Jelang Porprov Jabar 2026, cabor drum band metatangkan persiapan di Kota Bogor berikut venue yang ditetapkan.

DPRD Kota Bogor Desak Diskominfo Percepat Blokir Situs Game Online Terlarang

DPRD Kota Bogor Desak Diskominfo Percepat Blokir Situs Game Online Terlarang

DPRD Kota Bogor mendesak Diskominfo mempercepat pemblokiran situs game online terlarang yang dinilai memicu masalah sosial.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer