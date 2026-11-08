Drum Band Kota Bogor Bidik 3 Emas Porprov Jabar 2026, Siap Tampil di 10 Nomor

RADAR BOGOR – Kontingen Drum Band Kota Bogor semakin mantap menghadapi Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV Jawa Barat 2026.

Setelah menjalani persiapan selama tiga tahun, para atlet Drum Band kini siap menunjukkan kemampuan terbaik demi mewujudkan target tiga medali emas pada ajang olahraga tingkat provinsi tersebut.

Optimisme itu tergambar dalam kegiatan konser pamit dan doa bersama yang digelar di Galaxy Arena Stars, Jalan Sholeh Iskandar, Kelurahan Cibadak, Kecamatan Tanah Sareal, Sabtu 7 November 2026 malam.

Advertisement Kegiatan tersebut dihadiri para orang tua atlet, pengurus Persatuan Drum Band Indonesia (PDBI) Kota Bogor, serta sejumlah mantan atlet.

Kehadiran mereka menjadi bentuk dukungan dan motivasi bagi tim agar mampu meraih hasil maksimal saat bertanding di Porprov Jabar 2026.

Ketua PDBI Kota Bogor, Zenal Abidin, mengatakan seluruh persiapan atlet telah mencapai 100 persen.

Hasil latihan yang dijalani selama tiga tahun terakhir kini akan diuji melalui pertandingan Porprov Jabar 2026.

Cabang olahraga (cabor) drum band dijadwalkan berlangsung pada 9–15 November 2026.

Pertandingan akan digelar di tiga lokasi, yakni GOR Indoor A Pajajaran, lintasan atletik Stadion Pajajaran, serta ruas jalan Summarecon Bogor.

“Baik dari persiapan tim maupun venue sudah rampung. Tinggal pelaksanaan kejuaraan saja pada Senin besok,” ujar Zenal, Minggu 8 November 2026.