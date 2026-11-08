Bawa Semangat Bogor Juara, Rudy Susmanto Beri Dukungan untuk Atlet di Porprov Jabar 2026

RADAR BOGOR – Dukungan langsung diberikan Bupati Bogor Rudy Susmanto kepada para atlet yang berlaga di Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV Jawa Barat 2026.

Rudy Susmanto hadir dalam upacara pembukaan di Stadion Patriot Candrabhaga, Kota Bekasi, Sabtu 7 November 2026, untuk memberikan motivasi kepada kontingen Kabupaten Bogor yang berjuang membawa nama daerah.

Kehadiran Rudy Susmanto menjadi salah satu bentuk komitmen Pemkab Bogor dalam mendukung perjuangan para atlet di ajang olahraga terbesar tingkat Provinsi Jawa Barat tersebut.

Advertisement Pembukaan Porprov XV Jabar 2026 secara resmi dilakukan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

Acara berlangsung meriah dengan menggabungkan pertunjukan seni dan olahraga.

Sejumlah kepala daerah, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pengurus KONI tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, serta atlet dari 27 daerah di Jawa Barat turut menghadiri kegiatan tersebut.

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Dalam sambutannya, Dedi Mulyadi menegaskan bahwa penyelenggaraan olahraga tidak semata-mata berorientasi pada pencapaian prestasi.

Lebih dari itu, olahraga juga memiliki peran penting dalam membangun masyarakat yang sehat dan bahagia.

Ia berpesan agar seluruh atlet mengedepankan sportivitas, menjaga persaudaraan, serta tidak terlibat konflik selama kompetisi berlangsung.

“Selama bertanding tidak ada konflik. Semuanya harus terbuka dadanya, menjunjung tinggi sportivitas, dan menjadi juara sejati tanpa kecurangan. Karena olahraga mengajarkan sportivitas,” ungkap Dedi Mulyadi, Minggu 8 November 2026.