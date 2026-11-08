Berawal dari Perundungan, Aggi Sumbang Emas Muaythai untuk Kabupaten Bogor di Porprov X

RADAR BOGOR – Pengalaman menjadi korban perundungan justru mengantarkan Aggi Kusala Citta menemukan jalan menuju prestasi.

Berawal dari keinginan melindungi diri, pemuda asal Bogor ini menekuni olahraga bela diri Muaythai hingga akhirnya berhasil menyumbangkan medali emas untuk Kabupaten Bogor pada ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV.

Aggi, sapaan akrabnya, mulai berlatih Muaythai sejak empat tahun lalu. Baginya, menguasai ilmu bela diri bukanlah sesuatu yang harus dibanggakan secara berlebihan.

Advertisement Kemampuan tersebut justru menjadi bekal untuk menjaga wibawa sekaligus melindungi diri agar tidak kembali menjadi sasaran perundungan.

Kini, Aggi Kusala Citta menjadi salah satu atlet Muaythai kebanggaan Kabupaten Bogor yang patut diperhitungkan.

Lahir di Bogor pada 2 Oktober 2010, ia telah mengumpulkan pengalaman bertanding dalam puluhan pertandingan amatir.

Advertisement Baca Juga: Anggota MPR RI Endang Setyawati Thohari Ajak Masyarakat Pahami Konstitusi, Ini Alasannya

Perjalanan tersebut turut mengantarkannya meraih sejumlah pencapaian. Di antaranya medali perunggu pada Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Muaythai di Nusa Tenggara Barat (NTB), serta sabuk Thailand pada 2023 di Bangkok.

Prestasi terbarunya hadir dalam gelaran Porprov XV yang berlangsung di Kota Bekasi.

Pada pertandingan terakhirnya, Sabtu 7 November 2026 malam, Aggi berhasil mengalahkan petarung Muaythai asal Kota Bogor.

Kemenangan itu sekaligus memastikan tambahan satu medali emas bagi kontingen Kabupaten Bogor.