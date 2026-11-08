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Olahraga

Selangkah Lagi Raih Emas! Futsal Putra Kabupaten Bogor Lolos Final Porprov XV Jabar

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Penulis: Abilly Muhamad
Para pemain Futsal Putra Kabupaten Bogor merayakan gol ke gawang Tim Futsal Kota Bandung di GOR Bang Yan Bekasi. (Foto : Hendi Novian / Radar Bogor)
Para pemain Futsal Putra Kabupaten Bogor merayakan gol ke gawang Tim Futsal Kota Bandung di GOR Bang Yan Bekasi. (Foto : Hendi Novian / Radar Bogor)

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RADAR BOGOR – Satu langkah lagi memisahkan Tim Futsal Putra Kabupaten Bogor dari medali emas Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV Jawa Barat 2026. 

Kepastian melaju ke partai puncak diraih setelah skuad besutan Coach M Yoga menaklukkan Kota Bandung dengan skor 3-1 pada laga semifinal.

Pertandingan yang berlangsung di GOR Bang Yan, Stadion Patriot Candrabhaga, Kota Bekasi, Jumat 6 November 2026, menjadi bukti ketangguhan tim futsal putra Kabupaten Bogor dalam perebutan tiket final.

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Kemenangan tersebut ditentukan oleh dua gol Ahmad Afdal Permana yang masing-masing tercipta pada menit ke-2 dan ke-9. Satu gol tambahan disumbangkan Andika Ramadhan pada menit ke-25.

Sementara itu, Kota Bandung hanya mampu membalas melalui gol Fauzi Shafwan pada menit ke-36.

Hingga pertandingan berakhir, skor 3-1 tetap bertahan untuk keunggulan Kabupaten Bogor.

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Keberhasilan ini sekaligus menjadi kesempatan bagi skuad futsal putra Kabupaten Bogor untuk membalas kekalahan tim putri.

Sebelumnya, tim futsal putri Kabupaten Bogor harus mengakui keunggulan Kota Bandung dalam pertandingan babak delapan besar.

Di partai final, tim putra Kabupaten Bogor akan berhadapan dengan tuan rumah Kota Bekasi.

Lawannya tersebut lebih dahulu memastikan tempat di final setelah mengalahkan Kota Tasikmalaya dengan skor 4-2 pada pertandingan sebelumnya.

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Editor : Yosep Awaludin
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