Gulat Kabupaten Bogor Bawa Pulang 6 Medali Porprov XV Jabar 2026, Ini Daftar Peraih Emas

RADAR BOGOR – Cabang olahraga (cabor) gulat Kabupaten Bogor berhasil memenuhi target medali emas pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV Jawa Barat 2026.

Dari arena pertandingan di GOR Bang Yan, Stadion Patriot Candrabhaga, Kota Bekasi, kontingen Gulat Kabupaten Bogor membawa pulang total enam medali, terdiri dari satu emas, dua perak, dan tiga perunggu.

Rangkaian pertandingan cabor gulat tersebut berlangsung mulai 3 hingga 7 November 2026.

Advertisement Satu-satunya medali emas Kabupaten Bogor disumbangkan Jay Wijayardi yang tampil di kelas 74 kilogram (kg) putra.

Sementara itu, dua medali perak berhasil diraih Ibrahim Ravi S dari kelas 125 kg putra dan Rio Dwi Saputra yang bertanding di kelas 61 kg gaya bebas putra.

Adapun tiga medali perunggu masing-masing dipersembahkan Werstling Dela Apriyani dari kelas 48 kg gaya bebas putri, Reno Nur Hakim di kelas 60 kg Greco Roman putra, serta Gohan Lumban Tungkup dari kelas 130 kg Greco Roman putra.

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Usai pelaksanaan Upacara Penghargaan Pemenang (UPP) cabor gulat, Ketua Persatuan Gulat Seluruh Indonesia (PGSI) Kabupaten Bogor, Rudi Hartono, menyampaikan rasa bangga atas pencapaian para atlet atau wrestler yang telah berjuang membawa nama daerah di Porprov XV Jawa Barat 2026.

Menurutnya, hasil yang diraih merupakan buah dari perjuangan seluruh atlet selama mengikuti kompetisi.

Terlebih, kontingen gulat Kabupaten Bogor berhasil mencapai target medali emas yang telah ditetapkan.

"Alhamdulillah Porprov XV Jabar 2026 ini, cabor gulat Kabupaten Bogor mampu memenuhi target medali emas," kata Rudi Hartono, Minggu 8 November 2026.