Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Olahraga

Gulat Kabupaten Bogor Bawa Pulang 6 Medali Porprov XV Jabar 2026, Ini Daftar Peraih Emas

A
Penulis: Abilly Muhamad
Pegulat Kabupaten Bogor, Jay Wijayardi kelas 74 mendapatkan medali emas. (Foto : Hendi Novian / Radar Bogor)
Pegulat Kabupaten Bogor, Jay Wijayardi kelas 74 mendapatkan medali emas. (Foto : Hendi Novian / Radar Bogor)

Advertisement

RADAR BOGOR – Cabang olahraga (cabor) gulat Kabupaten Bogor berhasil memenuhi target medali emas pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV Jawa Barat 2026.

Dari arena pertandingan di GOR Bang Yan, Stadion Patriot Candrabhaga, Kota Bekasi, kontingen Gulat Kabupaten Bogor membawa pulang total enam medali, terdiri dari satu emas, dua perak, dan tiga perunggu.

Rangkaian pertandingan cabor gulat tersebut berlangsung mulai 3 hingga 7 November 2026.

Advertisement

Satu-satunya medali emas Kabupaten Bogor disumbangkan Jay Wijayardi yang tampil di kelas 74 kilogram (kg) putra.

Sementara itu, dua medali perak berhasil diraih Ibrahim Ravi S dari kelas 125 kg putra dan Rio Dwi Saputra yang bertanding di kelas 61 kg gaya bebas putra.

Adapun tiga medali perunggu masing-masing dipersembahkan Werstling Dela Apriyani dari kelas 48 kg gaya bebas putri, Reno Nur Hakim di kelas 60 kg Greco Roman putra, serta Gohan Lumban Tungkup dari kelas 130 kg Greco Roman putra.

Advertisement

Baca Juga: Selangkah Lagi Raih Emas! Futsal Putra Kabupaten Bogor Lolos Final Porprov XV Jabar

Usai pelaksanaan Upacara Penghargaan Pemenang (UPP) cabor gulat, Ketua Persatuan Gulat Seluruh Indonesia (PGSI) Kabupaten Bogor, Rudi Hartono, menyampaikan rasa bangga atas pencapaian para atlet atau wrestler yang telah berjuang membawa nama daerah di Porprov XV Jawa Barat 2026.

Menurutnya, hasil yang diraih merupakan buah dari perjuangan seluruh atlet selama mengikuti kompetisi.

Terlebih, kontingen gulat Kabupaten Bogor berhasil mencapai target medali emas yang telah ditetapkan.

"Alhamdulillah Porprov XV Jabar 2026 ini, cabor gulat Kabupaten Bogor mampu memenuhi target medali emas," kata Rudi Hartono, Minggu 8 November 2026.

Advertisement
Editor : Yosep Awaludin
Bagikan:
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BogorIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait

Berawal dari Perundungan, Aggi Sumbang Emas Muaythai untuk Kabupaten Bogor di Porprov X

Berawal dari Perundungan, Aggi Sumbang Emas Muaythai untuk Kabupaten Bogor di Porprov X

Berawal dari pengalaman mengalami perundungan, Aggi Kusala Citta menekuni Muaythai hingga sukses meraih medali emas untuk Kabupaten Bogor.

Bawa Semangat Bogor Juara, Rudy Susmanto Beri Dukungan untuk Atlet di Porprov Jabar 2026

Bawa Semangat Bogor Juara, Rudy Susmanto Beri Dukungan untuk Atlet di Porprov Jabar 2026

Bupati Rudy Susmanto hadir dalam pembukaan Porprov Jabar 2026 di Bekasi memberikan dukungan dan motivasi kepada kontingen Kabupaten Bogor

Firaz Roza Lolos ke Final Muaythai Porprov Jabar 2026, Kota Bogor Bidik Emas

Firaz Roza Lolos ke Final Muaythai Porprov Jabar 2026, Kota Bogor Bidik Emas

Atlet muaythai Kota Bogor, Firaz Roza, lolos ke final kelas 54 kilogram Porprov Jabar 2026 setelah mengalahkan wakil Kota Bandung.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer