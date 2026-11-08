Muaythai Kabupaten Bogor Bawa Pulang 7 Medali Porprov 2026, Ini Daftar Atlet Peraih Medali

RADAR BOGOR – Kontingen Muaythai Kabupaten Bogor berhasil membawa pulang 7 medali dari ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV Jawa Barat 2026.

Torehan Muaythai tersebut terdiri dari dua medali emas, tiga perak, dan dua perunggu yang diraih para atlet setelah melewati persaingan di arena pertandingan.

Bertanding di GOR Basket Kota Bekasi, para atlet Muaythai Kabupaten Bogor menunjukkan kemampuan terbaiknya.

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Dua medali emas berhasil diamankan Ihsan Pratama di kelas 41 kilogram (kg) putra dan Aggi Kusala Cita pada kelas 54 kg putra.

Penampilan keduanya mengantarkan Kabupaten Bogor meraih prestasi tertinggi di masing-masing kelas sekaligus mengharumkan nama daerah.

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Selain emas, kontingen Muaythai Kabupaten Bogor juga mengoleksi tiga medali perak.

Masing-masing diraih Indah Marini Puspita di kelas 43 kg putri, M. Syarief Hidayatullah pada kelas 73 kg putra, serta Mutiara Az Zahra di kelas 54 kg putri.

Sementara itu, dua medali perunggu disumbangkan Ikbal Deri Putra dari kelas 63,5 kg putra dan Bagas Seno Pratama pada kelas 71 kg putra.

Ketua Cabang Olahraga Muaythai Kabupaten Bogor, Haris Setiawan, mengungkapkan rasa syukur sekaligus kebanggaannya atas hasil yang diperoleh para atlet.