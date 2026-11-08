Tampil Gemilang di Kelas 58 Kg, Atlet Angkat Besi Roska Fauziah Raih Emas untuk Kota Bogor

RADAR BOGOR – Atlet angkat besi Kota Bogor, Roska Fauziah, berhasil menambah pundi-pundi medali emas kontingen Kota Hujan pada ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV Jawa Barat 2026.

Roska tampil gemilang di kelas 58 kilogram (kg) dan sukses mempersembahkan medali emas angkat besi dalam pertandingan yang berlangsung di Hotel Green Forest Bogor, Minggu 8 November 2026.

Keberhasilan tersebut menjadi tambahan penting bagi kontingen Kota Bogor dalam persaingan di ajang olahraga tingkat provinsi.

Advertisement Dengan raihan Roska, cabang olahraga (cabor) angkat besi kini telah mengumpulkan total lima medali.

Perolehan tersebut terdiri dari satu medali emas, satu medali perak, dan tiga medali perunggu.

Ketua KONI Kota Bogor, Dedy Sumarna, menyambut gembira keberhasilan Roska meraih medali emas.

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Ia mengaku bangga atas perjuangan atlet angkat besi yang telah memberikan hasil terbaik bagi kontingen Kota Bogor.

Menurutnya, pencapaian tersebut merupakan buah dari kerja keras, kedisiplinan, serta persiapan panjang yang dijalani atlet bersama tim pelatih sebelum tampil dalam kompetisi.

“Alhamdulillah, kami sangat puas dan bangga dengan perjuangan para atlet angkat besi. Medali emas dari Roska menjadi tambahan yang sangat berarti bagi kontingen Kota Bogor. Terima kasih atas kerja keras, dedikasi, dan semangat juang yang sudah ditunjukkan,” ujarnya.

Dedy berharap keberhasilan Roska dapat menjadi pemicu semangat bagi atlet lainnya untuk terus menorehkan prestasi.