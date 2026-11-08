Shorinji Kempo Kota Bogor Tambah 2 Emas Porprov, Ini Nama Atlet yang Berhasil Jadi Juara

RADAR BOGOR – Kontingen Kota Bogor kembali mendapat tambahan medali emas dalam perhelatan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV Jawa Barat 2026.

Kali ini, dua medali emas berhasil disumbangkan cabang olahraga (cabor) Shorinji Kempo melalui nomor embu berpasangan campuran.

Dua emas tersebut diraih dalam pertandingan yang berlangsung di Gymnasium Sekolah Vokasi IPB University, Minggu 8 November 2026.

Advertisement Para atlet Kota Bogor menunjukkan penampilan terbaik hingga berhasil menempati posisi tertinggi pada masing-masing nomor yang diikuti.

Medali emas pertama dipersembahkan Adinda Putri Sofyan yang berpasangan dengan Haggis Mugara Avdallah.

Keduanya berhasil menjadi yang terbaik pada nomor embu pasangan campuran II–IV DAN.

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Sementara itu, emas kedua diraih pasangan Meira Tridifa Rizaldi dan Dias Permana. Mereka sukses meraih prestasi tertinggi pada nomor embu pasangan campuran I DAN.

Tambahan dua medali emas ini semakin memperkuat kontribusi Shorinji Kempo dalam mendongkrak perolehan medali kontingen Kota Bogor pada persaingan Porprov XV Jawa Barat 2026.

Ketua KONI Kota Bogor, Dedy Sumarna, menyampaikan apresiasi atas keberhasilan para atlet Shorinji Kempo.

Ia menilai capaian tersebut merupakan hasil perjuangan yang patut dibanggakan dan mendapat penghargaan.