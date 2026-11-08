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Olahraga

Jelang Laga Java United FC vs Persib, Igor Tolic Sampaikan Pesan ke Bobotoh

Asep Suhendar
Penulis: Asep Suhendar
Igor Tolic, pelatih Persib Bandung (persib.co.id)
Igor Tolic, pelatih Persib Bandung (persib.co.id)

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RADAR BOGOR - Persib Bandung akan kembali melakoni laga tandang melawan Java United FC di pekan ke sembilan Super League 2026.

Dalam pertandingan yang akan digelar di Stadion Jatidiri, Semarang pada Minggu, 8 November 2026 itu, kedua tim tentu ingin meraih kemenangan. 

Pelatih Persib, Igor Tolic mengapresiasi dukungan yang selalu diberikan oleh Bobotoh dalam setiap laga yang dilakoni Maung Bandung. 

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Menurut pelatih asal Kroasia itu, kehadiran Bobotoh ke stadion sangat penting agar para pemain termotivasi untuk menenangkan pertandingan. 

Menurutnya, Bobotoh selalu memberikan dukungan naik ketika Persib menang atau kalah sekalipun. 

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"Menurut saya, Bobotoh sangatlah penting. Mereka membawa kita dalam pertandingan, mereka memberikan banyak energi positif," kata Tolic, dikutip dari laman Persib.co.id.

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"Menang, kalah, imbang, mereka selalu bersama kami, memberikan dukungan," sambungnya. 

Di samping itu, Tolic juga menitipkan pesan kepada Bobotoh yang berangkat ke Semarang untuk selalu menjaga keselamatan diri mereka masing-masing. 

Menurutnya, antusiasme menonton pertandingan secara langsung jangan sampai mengabaikan keselamatan diri mereka. 

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"Dan saya hanya ingin berdoa agar semua yang datang ke Semarang selamat dalam perjalanan ke sini maupun saat kembali pulang," ujar Tolic.

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Editor : Asep Suhendar
Sumber : persib.co.id
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