Jelang Laga Java United FC vs Persib, Igor Tolic Sampaikan Pesan ke Bobotoh

RADAR BOGOR - Persib Bandung akan kembali melakoni laga tandang melawan Java United FC di pekan ke sembilan Super League 2026.

Dalam pertandingan yang akan digelar di Stadion Jatidiri, Semarang pada Minggu, 8 November 2026 itu, kedua tim tentu ingin meraih kemenangan.

Pelatih Persib, Igor Tolic mengapresiasi dukungan yang selalu diberikan oleh Bobotoh dalam setiap laga yang dilakoni Maung Bandung.

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Menurut pelatih asal Kroasia itu, kehadiran Bobotoh ke stadion sangat penting agar para pemain termotivasi untuk menenangkan pertandingan.

Menurutnya, Bobotoh selalu memberikan dukungan naik ketika Persib menang atau kalah sekalipun.

Advertisement "Menurut saya, Bobotoh sangatlah penting. Mereka membawa kita dalam pertandingan, mereka memberikan banyak energi positif," kata Tolic, dikutip dari laman Persib.co.id.

"Menang, kalah, imbang, mereka selalu bersama kami, memberikan dukungan," sambungnya.

Di samping itu, Tolic juga menitipkan pesan kepada Bobotoh yang berangkat ke Semarang untuk selalu menjaga keselamatan diri mereka masing-masing.

Menurutnya, antusiasme menonton pertandingan secara langsung jangan sampai mengabaikan keselamatan diri mereka.

"Dan saya hanya ingin berdoa agar semua yang datang ke Semarang selamat dalam perjalanan ke sini maupun saat kembali pulang," ujar Tolic.