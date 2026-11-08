Atlet Angkat Besi Kota Bogor Sudah Raih 2 Medali Emas di Porprov Jabar hingga Sore Ini
RADAR BOGOR - Dua emas dikoleksi Tim angkat Besi Kota Bogor pada hari kedua Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV/Jawa Barat 2026 di Hotel Green Forest Bogor, Pamoyanan, Minggu, 8 November 2026.
Setelah sebelumnya medali emas diraih Roska Fauziah di kelas 58 kilogram, kali ini giliran Fuad mendonasikan medali emas di kelas 71 kilogram.
Ia berhasil meraih emas dengan total nilai angkatan 291 kilogram. Sementara Hakim yang turun di kelas 79 kilogram harus puas mendapat perak.
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Ketua Pengurus Cabang Persatuan Angkat Berat Seluruh Indonesia (Pengcab PABSI) Kota Bogor, Eko Prabowo mengatakan, hasil ini menjadi bukti bahwa atlet "Kota Hujan" mampu bersaing dengan daerah lain.
“Alhamdulillah, kami kembali mendapatkan tambahan medali. Setelah Roska Fauziah meraih emas di kelas 58 kilogram, sekarang Fuad berhasil menyumbangkan emas di kelas 71 kilogram dan Hakim meraih perak di kelas 79 kilogram. Tentu ini menjadi kebanggaan sekaligus motivasi bagi kami,” ujarnya.
Hasil ini bukan berarti puas dengan pencapaian yang diraih melainkan harus terus meningkatkan kemampuan agar bisa meningkatkan prestasi.
Pria yang karib disapa Danjen itu, menilai setiap medali yang dipersembahkan atlet memiliki arti penting bagi kontingen Kota Bogor.
“Kami berharap hasil ini bisa menjadi tambahan energi bagi seluruh atlet. Target kami tentu memberikan kontribusi terbaik untuk Kota Bogor. Mudah-mudahan ke depan masih ada peluang untuk kembali menambah medali,” pungkasnya. (rur)
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