Atlet Judo Kota Bogor Raih 2 Emas di Porprov Jabar Hari Ini, Segini Total Koleksi Medali

Atlet judo Kota Bogor meraih medali pada Porprov XV Jawa Barat 2026 di GOR Indoor B Pajajaran. (Ruri/Radar Bogor)

RADAR BOGOR - Tim judo Kota Bogor meraih hasil yang manis pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV/Jawa Barat 2026 di GOR Indoor B Pajajaran, Minggu, 8 November 2026.

Dua medali emas, dua medali perak dan tiga medali perunggu diraih para judoka “Kota Hujan” pada pesta olahraga multievent empat tahunan itu.

Advertisement Torehan ini melengkapi jumlah medali sebelumnya, sehingga total yang diraih pada Porprov Jabar 2026 menjadi 11 medali emas, 5 medali perak dan 9 medali perunggu.

Dua medali emas dipersembahkan I Kadek Pasek Karisna di kelas -90 kilogram putra dan Windi Ardana yang turun di kelas -45 kilogram putri. Sedangkan medali perak diraih atas nama Deden Setiadi (kelas -100 kilogram putra) dan Fajar Wira Kurniawan (kelas -81 kilogram putra).

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Advertisement Adapun medali perunggu dipersembahkan Septian Ajiyangsyah (kelas -81 kilogram putra), Zahran Azalia (kelas -48 putri) serta Lintang Selia (kelas -52 kilogram putri).

Ketua Pengurus Cabang Persatuan Judo Seluruh Indonesia (Pengcab PJSI) Kota Bogor, R. An An Andri Hikmat bersyukur para atletnya terus memberikan penampilan yang maksimal.

Menurutnya, prestasi yang ditorehkan para judoka “Kota Hujan” bukan hasil instan. Tapi dibutuhkan persiapan matang. “Kami sudah mempersiapkan Porprov Jabar 2026 ini selama tiga tahun. Ini juga regenerasi atlet di cabor judo yang telah berjalan sejak lama,” ujarnya.

An An menambahkan, Senin, 9 November 2026 besok masih ada satu nomor lagi yang dipertandingkan yakni beregu campuran. Ia pun optimistis medali emas kembali dipersembahkan para atlet bagi Kota Bogor.