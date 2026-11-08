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Olahraga

Atlet Paramotor Kabupaten Bogor Sumbang 2 Medali Emas di Porprov Jabar 2026

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Penulis: Abilly Muhamad
Penyerahan medali kepada atlet para motor Kabupaten Bogor peraih medali emas, Ahmad Baihaqi Al Karim, Minggu, 8 November 2026. (Hendi Novian/Radar Bogor)
Penyerahan medali kepada atlet paramotor Kabupaten Bogor peraih medali emas, Ahmad Baihaqi Al Karim, Minggu, 8 November 2026. (Hendi Novian/Radar Bogor)

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RADAR BOGOR – Kontingen para motor Kabupaten Bogor menorehkan prestasi dalam ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV Jawa Barat 2026. Para atlet berhasil mengumpulkan lima medali, terdiri atas dua emas, dua perak, dan satu perunggu.

Dua medali emas disumbangkan pada Porprov Jabar kali ini oleh Andi Rizka Mallarangeng dari nomor Footlaunch Navigation Solo putri serta Ahmad Baihaqi Al Karim yang menjadi juara pada nomor Footlaunch Precision Solo putra.

Ahmad Baihaqi juga menambah koleksi medali Kabupaten Bogor dengan meraih dua perak. Prestasi tersebut diperoleh melalui nomor Overall Footlaunch Open dan Footlaunch Navigation Solo putra.

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Sementara itu, satu medali perunggu lainnya diraih Andi Rizkha Mallarangeng pada nomor Footlaunch Precision Solo putri.

Ketua Cabang Olahraga Para Motor Kabupaten Bogor, Arief Fazri Rakhman, mengapresiasi pencapaian para atlet yang telah menyumbangkan medali bagi daerahnya. Ia menilai hasil tersebut menjadi bukti kerja keras seluruh unsur tim selama mengikuti kompetisi.

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‎"Ini pencapaian yang luar biasa dipersembahkan atlet kami untuk Kabupaten Bogor di ajang Porprov XV Jabar 2026," kata Arief Minggu, 8 November 2026.

Arief menjelaskan, keberhasilan itu tidak terlepas dari kontribusi atlet, pelatih, ofisial, mekanik, serta jajaran pengurus yang telah memusatkan perhatian pada persiapan menghadapi Porprov XV Jawa Barat 2026.

Ia juga mengungkapkan bahwa waktu persiapan atlet relatif terbatas. Meski demikian, para atlet tetap mampu menunjukkan performa kompetitif hingga menghasilkan sejumlah medali.

Atas pencapaian tersebut, Arief menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam mendukung perjalanan kontingen para motor Kabupaten Bogor selama Porprov XV Jawa Barat 2026.

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Editor : Eka Rahmawati
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