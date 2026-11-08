Tim Futsal Putra Kabupaten Bogor Amankan Perak di Porprov Jabar 2026

RADAR BOGOR – Tim futsal putra Kabupaten Bogor harus mengakhiri perjuangannya di Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV Jawa Barat 2026 dengan raihan medali perak.

Hasil tersebut diperoleh setelah mereka kalah tipis 4-5 dari tuan rumah Kota Bekasi pada laga final yang berlangsung di GOR Bang Yan, Stadion Patriot Candrabhaga, Kota Bekasi, Minggu, 8 November 2026.

Meski gagal membawa pulang medali emas, performa skuad Kabupaten Bogor sepanjang turnamen patut mendapat perhatian. Sejak fase penyisihan grup hingga melangkah ke partai puncak, tim yang diperkuat Kaka dan rekan-rekannya tampil kompetitif serta menjadi lawan yang sulit dihadapi.

Advertisement Baca Juga: Kampung Cisadon Bogor Makin Ramai, Angkutan Gunung Jadi Andalan Pengunjung

Catatan pertandingan menunjukkan bahwa Kabupaten Bogor tidak pernah menelan kekalahan sebelum final. Mereka hanya mencatat satu hasil imbang saat menghadapi tuan rumah pada pertandingan pertama fase grup, sedangkan laga-laga berikutnya berhasil dituntaskan dengan kemenangan.

Seusai pertandingan final, pelatih futsal putra Kabupaten Bogor, M Yoga, menyampaikan kekecewaannya terhadap sejumlah keputusan wasit yang menurutnya merugikan tim. Di hadapan para pemain di ruang ganti, ia juga mengambil tanggung jawab atas hasil yang diraih sekaligus meminta maaf kepada seluruh anggota skuad.

Advertisement Yoga mengingatkan para pemain agar tidak larut dalam kekecewaan. Ia meminta mereka kembali membangun semangat karena perjalanan karier dan kesempatan untuk meraih prestasi belum berakhir di Porprov. Menurutnya, masih ada target berikutnya yang perlu dipersiapkan, termasuk peluang tampil di Pekan Olahraga Nasional (PON).

Ketua Asosiasi Futsal Kabupaten (AFKAB) Bogor, Ade Kurniawan, yang akrab disapa Aji Codet, juga menyampaikan ketidakpuasan terhadap kepemimpinan wasit dalam pertandingan tersebut. Ia menilai terdapat keputusan yang dianggap lebih menguntungkan tim tuan rumah.

Walaupun menyampaikan kritik, Ade tetap memberikan penghargaan kepada skuad Kota Bekasi atas keberhasilan mereka menjuarai Porprov XV Jawa Barat 2026.

Sementara itu, Manajer Tim Futsal Putra Kabupaten Bogor, Hendri Aji, memberikan apresiasi kepada para pemain dan jajaran pelatih atas usaha yang telah dilakukan sepanjang kompetisi.

Ia menilai seluruh anggota tim telah menjalani persiapan dengan sungguh-sungguh, termasuk membangun kesiapan mental melalui proses panjang yang membutuhkan banyak pengorbanan.