Klasemen Liga Inggris Terbaru: MU Masuk Zona Degradasi, Brighton Salip Man City

RADAR BOGOR – Manchester United harus menerima kenyataan pahit setelah masuk zona degradasi Liga Inggris 2026/2027.

Hasil imbang 4-4 melawan Aston Villa membuat posisi Setan Merah merosot ke peringkat ke-18 klasemen Liga Inggris.

Pekan ke-10 Premier League telah rampung pada Minggu, 8 November 2026. Sejumlah pertandingan melibatkan tim-tim besar turut mengubah susunan klasemen Liga Inggris, termasuk Manchester United, Chelsea, Liverpool, Manchester City, dan Brighton & Hove Albion.

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MU menjadi salah satu tim yang paling mendapat sorotan. Bermain di Old Trafford, Setan Merah hanya mampu bermain imbang 4-4 melawan Aston Villa setelah sempat tertinggal dua kali.

Hasil tersebut membuat MU baru mengoleksi delapan poin dan turun ke posisi ke-18.

Advertisement Tim asuhan Michael Carrick itu pun untuk pertama kalinya berada di zona degradasi musim ini.

MU juga masih belum meraih kemenangan sejak Agustus. Rentetan hasil buruk membuat posisi mereka semakin tertekan di papan bawah.

Liverpool Kembali ke Empat Besar

Nasib berbeda dialami Liverpool. The Reds berhasil membawa pulang tiga poin dari markas Crystal Palace.

Bermain di Selhurst Park, Liverpool menang dengan skor 3-1. Tambahan tiga poin membuat pasukan Arne Slot naik ke posisi keempat dengan koleksi 18 poin.

Liverpool sekaligus kembali menggeser Chelsea yang harus turun ke peringkat kelima.