FIFA Matchday Batal, John Herdman Punya Rencana Khusus untuk Timnas Indonesia di Bali

RADAR BOGOR – Timnas Indonesia dipastikan batal menjalani pertandingan FIFA Matchday November 2026.

Sebagai gantinya, Timnas Indonesia tetap akan menggelar pemusatan latihan di Bali, sebagai persiapan menghadapi agenda internasional berikutnya, termasuk Kualifikasi Piala Dunia 2030.

Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, juga memberikan sinyal bahwa sejumlah pemain yang berkarier di Eropa kemungkinan tidak akan dipanggil untuk mengikuti pemusatan latihan kali ini.

Advertisement Pertimbangan tersebut berkaitan dengan padatnya jadwal pertandingan yang dijalani para pemain bersama klub maupun tim nasional.

Herdman menilai pemain membutuhkan waktu istirahat dan pemulihan agar kondisi fisiknya tetap terjaga.

Salah satu pemain yang menjadi pertimbangannya adalah Calvin Verdonk. Bek yang kini memperkuat Lille tersebut sebelumnya tampil penuh di FIFA ASEAN Cup dan mulai mendapatkan kesempatan sebagai starter bersama klubnya.

"Calvin Verdonk contohnya, dia main penuh di FIFA ASEAN Cup dan sekarang mulai menembus starter di Lille, dia hampir tidak ada waktu istirahat," ujar Herdman.

Ia menegaskan, tim pelatih terus memantau kondisi sejumlah pemain sebelum menentukan siapa saja yang akan mengikuti TC November 2026.

"Bagus bagi para pemain untuk istirahat dan recovery. Kami mengerti rasa frustrasi fans tetapi ini realitasnya karena menyangkut keamanan dan kesejahteraan pemain," lanjutnya.

Timnas Indonesia Tetap TC di Bali

Sebelumnya, Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Yordania dalam pertandingan persahabatan internasional pada Jumat, 13 November 2026, di Amman.