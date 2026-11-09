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Olahraga

Coach Mochi Pamit dari Indonesia, Erick Thohir Ungkap Perjuangan Besarnya untuk Timnas Putri

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Penulis: Yosep Awaludin
Erick Thohir menyampaikan apresiasi kepada Satoru Mochizuki atas dedikasinya membangun sepak bola wanita Indonesia dan mempersembahkan dua gelar juara AFF Women's Cup. (Foto;PSSI)
Erick Thohir menyampaikan apresiasi kepada Satoru Mochizuki atas dedikasinya membangun sepak bola wanita Indonesia dan mempersembahkan dua gelar juara AFF Women's Cup. (Foto;PSSI)

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RADAR BOGOR – Pelatih asal Jepang, Satoru Mochizuki, meninggalkan kesan mendalam selama menangani Timnas Putri Indonesia.

Kehadirannya tidak hanya membawa misi melatih, tetapi juga membangun fondasi sepak bola Timnas Putri Indonesia dari awal.

Hal tersebut disampaikan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, melalui unggahan di akun Instagram pribadinya.

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Ia mengenang dedikasi Mochizuki yang berusaha memahami budaya Indonesia, bahkan mempelajari lagu kebangsaan Indonesia.

Menurut Erick, Mochizuki datang dengan semangat membangun sepak bola wanita Indonesia.

Upaya tersebut dilakukan tidak hanya melalui latihan dan pengembangan kemampuan pemain, tetapi juga dengan memahami lingkungan serta budaya masyarakat Indonesia.

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"Coach Satoru Mochizuki datang ke Indonesia tidak hanya untuk melatih. Dia hadir untuk membangun fondasi sepak bola wanita dengan berusaha mempelajari budaya Indonesia hingga belajar menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia," tulis Erick Thohir dalam unggahannya.

Persembahkan Dua Gelar untuk Indonesia

Selama menangani Timnas Putri Indonesia, Satoru Mochizuki turut mencatatkan prestasi dengan mempersembahkan dua gelar juara, yakni AFF Women's Cup 2024 dan 2026.

Dua pencapaian tersebut menjadi bagian dari perjalanan pengembangan sepak bola wanita Indonesia yang dibangunnya selama berada di Tanah Air.

Erick menilai Mochizuki telah menyelesaikan tugasnya dengan meninggalkan fondasi yang lebih kuat bagi perkembangan sepak bola wanita nasional.

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Editor : Yosep Awaludin
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