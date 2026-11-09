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Olahraga

Cabor Arung Jeram Kota Bogor Turun 10 Nomer di Porprov 2026, Bidik 4 Medali Emas

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Penulis: Muhamad Rifki Fauzan
Tim Arung Jeram Kota Bogor saat berlatih di Sungai Cisadane.
Tim Arung Jeram Kota Bogor saat berlatih di Sungai Cisadane.

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RADAR BOGOR - Atlet Arung Jeram Kota Bogor bakal ikut bertarung dalam perhetalan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Barat  2026.

Kontingen Kota Bogor akan turun dengan 10 nomer. Tak tanggung-tanggung Mereka membidik empat emas dari Cabor Arung Jeram pada Porprov kali ini.

Wali Kota Bogor Dedie Rachim mengatakan pertandingan Cabor Arung Jeram sendiri akan dimulai pada Rabu 11 November 2026.

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“Kita turun di 10 nomer target empat emas, tapi kalau saya lihat wajah wajahnya delapan sampai 10 bisa,” jelas Dedie pada awak media.

Pada Selasa 10 November 2026 para atlet Arung Jeram akan mengikuti tahapan Tehnical Meeting. Dedie pun turut mengecek kesiapan atlet Arung Jeram jagoannya.

“Dan Secara tehnis sudah siap, hanya tadi obstekel utamanya air surut volume debitnya kecil dan sampahnya, terus terang saya prihatin,” terang Dedie.

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Guna mendukung keberlangsungan acara, Dedie mengajak seluruh warga Kota Bogor untuk berhenti buang sampah ke aliran Sungai Cisadane.

“Saya dapat keluhan dari para atlet jadi tentu saya terjun melihat sendiri, ternyata bener. Dan saya mengimbau untuk stop buang sampah,” terang Jenal.

Dedie menerangkan, tim sebetulnya sudah melakukan pembersihan. Namun kesadaran warga terhadap kebersihan Sungai Cisadane masih jadi Pekerjaan Rumah. 

“Jadi sedih aja, saya dan pa wakil bukan untuk menikmati tapi lebih kepada memastikan kesiapannya,” pungkasnya. (bay)

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Editor : Yosep Awaludin
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