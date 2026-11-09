Dua Emas dari Cabor Menembak, Kota Bogor Makin Percaya Diri di Porprov 2026

RADAR BOGOR – Kontingen Kota Bogor menorehkan prestasi membanggakan dalam cabang olahraga (cabor) menembak pada ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV Jawa Barat 2026.

Dari nomor indoor yang berlangsung di Lapangan Tembak Cisangkan, Cimahi, Senin 9 November 2025, atlet menembak Kota Bogor berhasil membawa pulang dua medali emas.

Dua medali emas cabor menembak tersebut disumbangkan Fathur Gustafian dan Kelana Saputra melalui nomor Air Rifle Men Team.

Advertisement Sementara satu emas lainnya diraih M. Khatami Assyifa dari nomor Air Rifle Men Standar.

Ketua Pengurus Cabang Persatuan Menembak Indonesia (Pengcab Perbakin) Kota Bogor, Benninu Argoebie, mengungkapkan bahwa pencapaian tersebut merupakan buah dari perjuangan dan kerja keras para atlet yang telah menjalani latihan secara intensif selama tiga tahun terakhir.

“Alhamdulillah, atlet menembak Kota Bogor bisa mempersembahkan dua medali emas. Ini menjadi hasil yang sangat membanggakan sekaligus bukti bahwa atlet-atlet kami mampu bersaing dan menunjukkan kualitasnya di tingkat Jawa Barat,” ujarnya saat dihubungi, Senin 9 November 2026.

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Pria yang akrab disapa Benn itu mengingatkan para atlet agar tidak cepat berpuas diri dengan capaian yang sudah diraih.

Menurutnya, peluang untuk menambah perolehan medali bagi kontingen Kota Bogor masih terbuka.

Karena itu, ia berharap para atlet menembak tetap menjaga semangat dan konsistensi agar bisa kembali mencatatkan prestasi pada pertandingan berikutnya.