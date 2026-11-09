Cedera Lutut Tak Halangi Atlet Angkat Besi Kota Bogor Ini Meraih Medali Porprov 2026

RADAR BOGOR – Perjuangan atlet angkat besi Kota Bogor Muhamad Risky Pratama di ajang Porprov XV Jawa Barat 2026 membuahkan hasil membanggakan.

Meski sempat mengalami cedera lutut menjelang pertandingan, atlet angkat besi asal Kota Bogor itu berhasil mempersembahkan medali perak.

Prestasi tersebut diraih Risky setelah melewati persiapan dan perjuangan yang tidak mudah.

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Beruntung, penanganan cepat dari pelatih membuat kondisinya berangsur pulih sehingga tetap bisa tampil dalam kompetisi tersebut.

“Ya H- seminggu sempat cedera lutut tidak bisa jongkok, tapi langsung ditangani sama pelatih, akhirnya bisa sehat lagi,” jelas Risky kepada awak media.

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Ia membiasakan diri tidur lebih awal, yakni sekitar pukul 21.00 hingga 22.00 WIB. Sementara pada pagi hari, aktivitasnya diisi dengan senam ringan.

“Tidur jam 9 sampai jam 10 malam, paginya senam-senam kecil aja,” terang Risky setelah menyelesaikan pertandingan final angkat besi Porprov, Senin 9 November 2026.

Dukungan keluarga turut menjadi penyemangat bagi Risky selama menjalani pertandingan.