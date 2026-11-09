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Olahraga

Cedera Lutut Tak Halangi Atlet Angkat Besi Kota Bogor Ini Meraih Medali Porprov 2026

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Penulis: Muhamad Rifki Fauzan
Atlet Angkat Besi Kota Bogor Muhamad Risky Pratama raih medai perak Porprov XV Jawa Barat 2026. (Foto : Dzikry/Radar Bogor)
Atlet Angkat Besi Kota Bogor Muhamad Risky Pratama raih medai perak Porprov XV Jawa Barat 2026. (Foto : Dzikry/Radar Bogor)

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RADAR BOGOR – Perjuangan atlet angkat besi Kota Bogor Muhamad Risky Pratama di ajang Porprov XV Jawa Barat 2026 membuahkan hasil membanggakan. 

Meski sempat mengalami cedera lutut menjelang pertandingan, atlet angkat besi asal Kota Bogor itu berhasil mempersembahkan medali perak.

Prestasi tersebut diraih Risky setelah melewati persiapan dan perjuangan yang tidak mudah.

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Bahkan, sekitar satu pekan sebelum pertandingan, ia sempat mengalami cedera lutut hingga kesulitan melakukan gerakan jongkok.

Beruntung, penanganan cepat dari pelatih membuat kondisinya berangsur pulih sehingga tetap bisa tampil dalam kompetisi tersebut.

“Ya H- seminggu sempat cedera lutut tidak bisa jongkok, tapi langsung ditangani sama pelatih, akhirnya bisa sehat lagi,” jelas Risky kepada awak media.

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Selain menjalani latihan secara intensif, Risky juga menerapkan pola hidup disiplin untuk menjaga kondisi fisiknya.

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Ia membiasakan diri tidur lebih awal, yakni sekitar pukul 21.00 hingga 22.00 WIB. Sementara pada pagi hari, aktivitasnya diisi dengan senam ringan.

“Tidur jam 9 sampai jam 10 malam, paginya senam-senam kecil aja,” terang Risky setelah menyelesaikan pertandingan final angkat besi Porprov, Senin 9 November 2026.

Dukungan keluarga turut menjadi penyemangat bagi Risky selama menjalani pertandingan.

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Editor : Yosep Awaludin
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