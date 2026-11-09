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Olahraga

Judo Kota Bogor Juara Umum, Ini Jumlah Medali Emas Porprov yang Diraih

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Penulis: Muhammad Ruri Ariatullah
Para atlet Judo Kota Bogor di Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV Jawa Barat 2026.
Para atlet Judo Kota Bogor di Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV Jawa Barat 2026.

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RADAR BOGOR-Kota Bogor menjadi juara umum cabang olahraga (cabor) judo Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV/Jawa Barat 2026 pada Senin 9 November 2026. 

Bertanding di GOR Indoor B Pajajaran, total 26 keping medali diraih para atlet Judo Kota Hujan setelah berkompetisi pada 5-9 November 2026.

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Medali emas terakhir judo diraih dari nomor campuran. Sehingga Kota Bogor meraih 12 medali emas, 5 perak, dan 9 perunggu. 

Sedangkan di posisi kedua adalah Kabupaten Karawang dengan torehan  7 emas, 7 perak, dan 4 perunggu.

Sementara itu, Kota Bandung berada di urutan ketiga dengan 4 emas, 4 perak, dan 6 perunggu.

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Hasil akhir tersebut menunjukkan dominasi Kota Bogor dalam persaingan judo Porprov tahun ini.

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Keunggulan jumlah emas menjadi faktor utama yang mengantarkan tuan rumah menguasai klasemen cabang olahraga tersebut.

Ketua Pengurus Cabang Persatuan Judo Seluruh Indonesia (Pengcab PJSI) Kota Bogor, R. An An Andri Hikmat mengatakan hasil ini membuat timmya meraih empat kali beruntun cabor judo Porprov Jabar sejak edisi 2014.  

"Ini tak lepas dari kerja keras dan disiplin dalam latihan para atlet, " ujarnya, Senin 9 November 2026. 

An An menambahkan hal ini membuktikan jika pembinaan cabor judo tak pernah putus. Regenerasi atlet terus berjalan tanpa henti.

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Editor : Yosep Awaludin
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