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Olahraga

Kick Boxing Kabupaten Bogor Panen 4 Medali di Porprov Jabar 2026, Ini Atlet Peraih Emas

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Penulis: Abilly Muhamad
‎Ketua Bidang Pertandingan Kontingen Kabupaten Bogor, Dedi Budi Sumardi (kedua dari kiri), berfoto dengan atlet kick boxing peraih medali emas, Tsana Naura Jauhar Cahyadi (tengah). (Foto : Hendi Novian/Radar Bogor)
‎Ketua Bidang Pertandingan Kontingen Kabupaten Bogor, Dedi Budi Sumardi (kedua dari kiri), berfoto dengan atlet kick boxing peraih medali emas, Tsana Naura Jauhar Cahyadi (tengah). (Foto : Hendi Novian/Radar Bogor)

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RADAR BOGOR – Kontingen Kabupaten Bogor kembali menambah koleksi medali emas dalam ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV Jawa Barat 2026.

Kali ini, prestasi tersebut datang dari cabang olahraga (cabor) kick boxing yang berhasil menyumbangkan satu medali emas pada hari ke-12 penyelenggaraan kompetisi.

Medali emas tersebut dipersembahkan Tsana Naura Jauhar Cahyadi melalui nomor Individual Creative Form Putri.

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Keberhasilan ini sekaligus menjadi tambahan penting bagi perolehan medali kontingen Kabupaten Bogor dalam persaingan Porprov XV Jawa Barat 2026.

Tak hanya membawa pulang emas, atlet kick boxing Kabupaten Bogor juga berhasil mengamankan satu medali perak dan dua medali perunggu pada hari pertama pertandingan cabor tersebut.

Pertandingan kick boxing Porprov XV Jawa Barat 2026 berlangsung di Kompleks Asrama Haji Embarkasi, Kota Bekasi, Senin 9 November 2026.

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Ketua Kick Boxing Kabupaten Bogor, Boy Herman Joseph, mengaku bangga dengan pencapaian para atletnya.

 Menurutnya, raihan satu emas, satu perak, dan dua perunggu pada hari pertama pertandingan menjadi awal yang positif bagi kontingen kick boxing Kabupaten Bogor.

"Ini emas pertama yang diraih atlet kita di hari pertama pertandingan kick boxing digelar," kata Boy Herman Joseph, Senin 9 November 2026.

Boy menilai peluang Kabupaten Bogor untuk kembali menambah medali emas masih terbuka lebar.

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Editor : Yosep Awaludin
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