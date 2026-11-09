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Olahraga

Raih Medali Emas Angkat Besi, Ini Cerita di Balik Perjuangan 2 Srikandi Kota Bogor di Porprov Jabar

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Penulis: Muhammad Ruri Ariatullah
Riska Fauziah (kedua dari kiri) dan Dewani Ramadhan (ketiga dari kanan) dengan medali emas di tangan mereka. (Ruri/Radar Bogor)
Riska Fauziah (kedua dari kiri) dan Dewani Ramadhan (ketiga dari kanan) dengan medali emas di tangan mereka. (Ruri/Radar Bogor)

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RADAR BOGOR - Kabar bahagia datang dari cabang olahraga (cabor) angkat besi Pekan Olahraga Provinsi XV/Jawa Barat atau Porprov Jabar 2026. Berlaga di Hotel Green Forest Bogor, Senin, 9 November 2026  srikandi-srikandi “Kota Hujan” sukses meraih dua medali emas.

Emas pertama datang dari kelas 58 kilogram putri yang diraih Riska Fauziah. Ia meraih total nilai angkatan sebesar 172 kilogram. Lifter Kota Bekasi, Zulfah Fadjriah mendapatkan medali perak dengan total angkatan 168 kilogram dan medali perunggu diperoleh Pipih asal Kabupaten Sukabumi dengan total angkatan 151 kilogram.

Medali emas lainnya diraih Dewani Ramadhan yang turun di kelas 77 kilogram putri. Dengan total angkatan 203 kilogram, ia menyisihkan Sukma Apriani di posisi runner up atau meraih medali perak dengan total angkatan 173 kilogram dan medali perunggu jatuh kepada Syafita Putri Nandira dari Kabupaten Bekasi dengan total angkatan mencapai 160 kilogram. 

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Riska Fauziah bersyukur bisa meraih medali emas di keikutsertaan dirinya yang kedua di Porprov Jabar. Apalagi selama proses latihan, ia tidak melakukannya di Kota Bogor, karena memiliki kesibukan di luar daerah.

“Saya harus menyesuaikan jadwal di sela-sela pekerjaan,” ucapnya penuh haru.

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Ia mengatakan, tak menyia-nyiakan kesempatan saat terpilih kembali ke dalam tim Kota Bogor pada Porprov Jabar 2026. Kepercayaan yang diberikan Pengurus Cabang Perkumpulan Angkat Besi Seluruh Indonesia (Pengcab PABSI) Kota Bogor dijawab dengan menerapkan latihan dan disiplin tinggi.

“Medali emas ini berkat perjuangan dan pengorbanan yang dilakukan selama tiga tahun ini,” serunya. 

Sementara bagi Dewani Ramadhan, konsistensi prestasi seolah sudah menjadi garis tangannya. Pertama kali tampil di Porprov XIV Jabar 2022, ia langsung meraih medali emas. 

Prestasi itu kemudian berlanjut saat dipercaya membela Kontingen Jabar pada Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI/Aceh-Sumatera Utara (Sumut) 2024. Di mana ia meraih medali emas. 

Dewani kemudian berhasil mempertahankan prestasi 2022 dengan kembali mendapatkan medali emas Porprov Jabar 2026. 

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Editor : Eka Rahmawati
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