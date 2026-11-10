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Olahraga

Manchester United Terpuruk hingga Masuk Zona Degradasi, Michael Carrick Terancam Dipecat!

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Penulis: Rani Puspitasari Sinaga
Michael Carrick, pelatih Manchester United. Foto: Instagram
Michael Carrick, pelatih Manchester United. Foto: Instagram

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RADAR BOGOR – Masa depan Michael Carrick sebagai pelatih Manchester United mulai berada di ujung tanduk.

Manajemen Setan Merah Manchester United dikabarkan mulai mempertimbangkan pergantian Michael Carrick setelah performa tim terus merosot dan kini terjerembap ke zona degradasi Liga Inggris.

Mengutip laporan The Athletic, hingga saat ini memang belum ada keputusan resmi terkait nasib Michael Carrick di Manchester United.

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Namun, sumber yang mengetahui situasi klub menyebut pergantian pelatih menjadi salah satu opsi yang tengah dipertimbangkan.

Kabar tersebut mencuat setelah Manchester United gagal meraih kemenangan saat menjamu Aston Villa di Old Trafford.

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Duel sengit yang berakhir dengan skor 4-4 itu membuat Bruno Fernandes dan kawan-kawan turun ke posisi ke-18 klasemen sementara Liga Inggris dengan koleksi delapan poin.

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Situasi ini tentu jauh dari ekspektasi klub. Apalagi, Carrick sebelumnya mendapat kepercayaan untuk menjadi pelatih kepala permanen pada awal musim setelah sukses mengangkat performa Manchester United ketika masih menjabat sebagai pelatih interim.

Di bawah arahannya, Setan Merah bahkan mampu mengakhiri musim lalu di posisi ketiga Liga Inggris dan kembali mengamankan tiket ke Liga Champions.

Namun, kepercayaan tersebut belum mampu dijawab dengan hasil positif pada musim ini. Manchester United justru kesulitan menemukan konsistensi permainan.

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Sejak Agustus, performa MU di Premier League terbilang mengkhawatirkan. Dari 10 pertandingan yang dijalani, mereka baru mencatatkan satu kemenangan, empat hasil imbang, dan lima kekalahan.

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Editor : Rani Puspitasari Sinaga
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