Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Olahraga

Hansi Flick Minta Bek Baru, 3 Bintang Liga Inggris Masuk Radar Barcelona

Y
Penulis: Yosep Awaludin
Hansi Flick dikabarkan membidik tiga bek top Eropa untuk memperkuat Barcelona pada bursa transfer Januari 2027. (Foto:Burak Akbulut/Getty Images)
Hansi Flick dikabarkan membidik tiga bek top Eropa untuk memperkuat Barcelona pada bursa transfer Januari 2027. (Foto:Burak Akbulut/Getty Images)

Advertisement

RADAR BOGOR – Barcelona mulai menyusun rencana untuk memperkuat lini pertahanan pada bursa transfer Januari 2027.

Barcelona dikabarkan membidik bek tengah berkaki kiri untuk menambah pilihan di sektor belakang.

Menurut laporan TeamTalk, Barcelona telah memasukkan sejumlah nama pemain dari klub-klub besar Eropa ke dalam daftar incaran.

Advertisement

Beberapa di antaranya berasal dari Arsenal, Manchester United, dan Manchester City.

Pelatih Barcelona, Hansi Flick, disebut ingin meningkatkan kedalaman skuadnya meskipun tim tengah menunjukkan performa positif.

Kebutuhan mendatangkan bek tengah baru juga tidak terlepas dari persoalan cedera yang dialami sejumlah pemain bertahan.

Advertisement

Baca Juga: Nama Hilang dari Daftar Bansos? Jangan Panik, Begini Cara Mengajukan Kembali ke Kemensos

Barcelona Krisis Pilihan di Lini Pertahanan

Barcelona sempat menghadapi keterbatasan pemain di sektor pertahanan. Frenkie de Jong bahkan harus dimainkan sebagai bek tengah ketika tim kehilangan sejumlah pemain akibat cedera.

Andreas Christensen, Eric Garcia, Jules Kounde, dan Xavi Espart menjadi beberapa pemain yang mengalami masalah kebugaran.

Situasi tersebut membuat Flick membutuhkan tambahan pemain yang bisa mengisi posisi bek tengah, khususnya pemain dengan kaki dominan kiri.

Selain itu, Barcelona juga telah meminjamkan Ronald Araujo ke Liverpool pada musim panas.

Advertisement
Editor : Yosep Awaludin
Bagikan:
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BogorIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait

2 Gol Fermin Lopez Bawa Barcelona Taklukkan Atletico Madrid

2 Gol Fermin Lopez Bawa Barcelona Taklukkan Atletico Madrid

Barcelona menang 2-1 atas Atletico Madrid di Metropolitano. Dua gol Fermin Lopez membawa Blaugrana bangkit dan mempertahankan posisi puncak

Barcelona Pesta Tiga Gol ke Gawang Aston Villa, Ini Modal Blaugrana Hadapi Atletico Madrid

Barcelona Pesta Tiga Gol ke Gawang Aston Villa, Ini Modal Blaugrana Hadapi Atletico Madrid

Barcelona menang 3-0 atas Aston Villa di Liga Champions. Lamine Yamal mencetak gol pembuka, sementara Raphinha memborong dua gol.

Hansi Flick Pede Barcelona Sapu Bersih Gelar LaLiga dan Liga Champions

Hansi Flick Pede Barcelona Sapu Bersih Gelar LaLiga dan Liga Champions

Hansi Flick tetap optimistis Barcelona mampu menjuarai LaLiga dan Liga Champions meski baru menelan kekalahan dari PSG dan Real Madrid.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer