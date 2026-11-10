Hansi Flick Minta Bek Baru, 3 Bintang Liga Inggris Masuk Radar Barcelona

RADAR BOGOR – Barcelona mulai menyusun rencana untuk memperkuat lini pertahanan pada bursa transfer Januari 2027.

Barcelona dikabarkan membidik bek tengah berkaki kiri untuk menambah pilihan di sektor belakang.

Menurut laporan TeamTalk, Barcelona telah memasukkan sejumlah nama pemain dari klub-klub besar Eropa ke dalam daftar incaran.

Advertisement Beberapa di antaranya berasal dari Arsenal, Manchester United, dan Manchester City.

Pelatih Barcelona, Hansi Flick, disebut ingin meningkatkan kedalaman skuadnya meskipun tim tengah menunjukkan performa positif.

Kebutuhan mendatangkan bek tengah baru juga tidak terlepas dari persoalan cedera yang dialami sejumlah pemain bertahan.

Barcelona Krisis Pilihan di Lini Pertahanan

Barcelona sempat menghadapi keterbatasan pemain di sektor pertahanan. Frenkie de Jong bahkan harus dimainkan sebagai bek tengah ketika tim kehilangan sejumlah pemain akibat cedera.

Andreas Christensen, Eric Garcia, Jules Kounde, dan Xavi Espart menjadi beberapa pemain yang mengalami masalah kebugaran.

Situasi tersebut membuat Flick membutuhkan tambahan pemain yang bisa mengisi posisi bek tengah, khususnya pemain dengan kaki dominan kiri.

Selain itu, Barcelona juga telah meminjamkan Ronald Araujo ke Liverpool pada musim panas.