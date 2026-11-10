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Olahraga

Alen Stajcic Jadi Pelatih Timnas Putri Indonesia, Ini Sederet Prestasi yang Pernah Diraih

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Penulis: Yosep Awaludin
Alen Stajcic resmi ditunjuk PSSI sebagai pelatih kepala Timnas Putri Indonesia. Ia pernah mengantarkan Filipina tampil di Piala Dunia Wanita FIFA 2023. (Foto:PSSI)
Alen Stajcic resmi ditunjuk PSSI sebagai pelatih kepala Timnas Putri Indonesia. Ia pernah mengantarkan Filipina tampil di Piala Dunia Wanita FIFA 2023. (Foto:PSSI)

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RADAR BOGOR – Perjalanan panjang di dunia sepak bola putri membawa Alen Stajcic pada tantangan baru.

Alen Stajcic yang merupakan pelatih asal Australia itu kini dipercaya memimpin Timnas Putri Indonesia atau Garuda Pertiwi.

Ya, PSSI resmi menunjuk Alen Stajcic sebagai pelatih kepala Timnas Putri Indonesia.

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Ia diperkenalkan dalam konferensi pers di Jakarta, Senin, 9 November 2026, dengan kontrak berdurasi tiga tahun.

Kedatangannya membawa harapan baru bagi perkembangan sepak bola putri Tanah Air.

Bukan tanpa alasan, Alen Stajcic memiliki pengalaman panjang menangani sejumlah klub dan tim nasional di level internasional.

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Namanya semakin dikenal setelah berhasil mengantarkan Timnas Putri Filipina mencatatkan sejarah dengan tampil untuk pertama kalinya di Piala Dunia Wanita FIFA 2023.

Namun, pencapaian tersebut bukanlah perjalanan instan. Ada pengalaman panjang yang membentuk karier kepelatihan Stajcic sebelum akhirnya menerima kepercayaan dari PSSI.

Memulai Perjalanan dari Kompetisi Domestik Australia

Alen Stajcic memulai karier kepelatihannya pada 2002 setelah mengakhiri perjalanan sebagai pemain sepak bola.

Ia mengawali kiprahnya bersama New South Wales Sapphires pada periode 2002–2004. Bersama tim tersebut, Stajcic berhasil meraih gelar Women's National Soccer League musim 2003/2004.

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Editor : Yosep Awaludin
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