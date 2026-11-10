John Herdman Panggil Taisei Marukawa ke TC Timnas Indonesia, Perjalanan 5 Tahun Jadi Sorotan

RADAR BOGOR – Perjalanan panjang Taisei Marukawa di sepak bola Indonesia perlahan membuka peluang baru dalam kariernya.

Setelah lima tahun merumput di Tanah Air dan membela sejumlah klub, Taisei Marukawa kini mendapat kesempatan mengikuti pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia.

Gelandang Dewa United berusia 29 tahun tersebut dipanggil pelatih John Herdman untuk bergabung dengan skuad Garuda dalam TC di Bali pada November 2026.

Advertisement Pemanggilan ini menjadi perhatian karena Taisei Marukawa masih menjalani proses naturalisasi untuk menjadi Warga Negara Indonesia (WNI).

Kepala Badan Tim Nasional (BTN), Sumardji, membenarkan kabar tersebut. Ia menyebut Marukawa dijadwalkan bergabung dengan Timnas Senior pada Senin 9 November 2026 malam.

"Marukawa malam ini juga akan bergabung dengan Timnas Senior untuk melaksanakan TC di Bali," kata Sumardji.

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Memulai Perjalanan dari Jepang hingga Eropa

Sebelum dikenal publik sepak bola Indonesia, Taisei Marukawa lebih dahulu meniti karier di luar negaranya.

Pemain kelahiran Higashihiroshima, Jepang, 30 Januari 1997, itu sempat merasakan atmosfer kompetisi Eropa.

Ia pernah memperkuat sejumlah klub, di antaranya Senglea Athletic dan Valletta di Malta, serta Noah Jurmala di Latvia.

Pengalaman tersebut menjadi bagian dari perjalanan Marukawa sebelum akhirnya memutuskan melanjutkan karier ke Indonesia.