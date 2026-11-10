Waspada Stroke di Pagi Hari, Ternyata Ini yang Terjadi pada Tubuh Saat Bangun Tidur

RADAR BOGOR – Risiko stroke ternyata dapat meningkat pada pagi hari. Sejumlah perubahan biologis yang terjadi ketika seseorang bangun tidur disebut menjadi salah satu faktor yang membuat risiko gangguan pembuluh darah otak lebih tinggi pada waktu tersebut.

Soal stroke di pagi hari itu disampaikan Dr Trisha Pasricha, asisten profesor di Harvard Medical School, dalam tulisannya yang dimuat The Washington Post pada Senin, 9 November 2026.

Menurut Pasricha, salah satu perubahan yang terjadi setelah seseorang terbangun adalah meningkatnya tekanan darah. Kondisi tersebut membuat tekanan aliran darah terhadap dinding pembuluh darah di otak menjadi lebih kuat. Berakibat stroke.

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Situasi itu dapat meningkatkan risiko terbentuknya bekuan darah maupun pecahnya pembuluh darah, dua kondisi yang menjadi penyebab utama stroke.

Namun, faktor pemicunya tidak hanya berkaitan dengan tekanan darah. Kondisi darah juga mengalami perubahan pada pagi hari.

Advertisement “Namun, khusus pada stroke, masalahnya bukan hanya tekanan darah. Ternyata, darah itu sendiri juga mengalami perubahan pada pagi hari,” kata Pasricha, dikutip dari The Independent.

Risiko Stroke Bisa Lebih Tinggi pada Pukul 06.00-09.00

Sejumlah penelitian menunjukkan adanya kaitan antara waktu pagi dan meningkatnya kejadian stroke.

Penelitian Wayne State University pada 2002 menyebut hingga separuh kasus stroke berat terjadi pada pagi hari.

Sementara itu, analisis Rush University terhadap hampir 12.000 pasien stroke pada 1998 menemukan risiko seseorang mengalami stroke 72 persen lebih tinggi pada rentang waktu pukul 06.00 hingga 09.00.

Salah satu penyebabnya berkaitan dengan kondisi darah yang pada pagi hari cenderung lebih mudah menggumpal.