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Olahraga

Mauricio Pochet Masuk Radar Manchester United, Filosofi Holistik Modal Hadapi Krisis Setan Merah

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Penulis: Rani Puspitasari Sinaga
Mauricio Pochettino yang disebut jadi kandidat pengganti Michael Carrick sebagai pelatih Manchester United. Foto: Instagram
Mauricio Pochettino yang disebut jadi kandidat pengganti Michael Carrick sebagai pelatih Manchester United. Foto: Instagram

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RADAR BOGOR – Mauricio Pochettino mulai disebut-sebut sebagai salah satu kandidat yang berpeluang menggantikan Michael Carrick di kursi pelatih Manchester United.

Rumor Mauricio Pochettino sebagai pelatih Manchester United tersebut mencuat di tengah performa negatif yang dialami Setan Merah bersama Michael Carrick.

Berdasarkan laporan The Athletic, Mauricio Pochettino menjadi satu dari tiga nama yang masuk dalam bursa calon pelatih Manchester United.

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Dua nama lainnya adalah Eddie Howe dan Julian Nagelsmann.

Meski demikian, hingga kini manajemen Manchester United belum mengambil keputusan mengenai sosok yang akan dipercaya menangani tim berikutnya.

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Jika benar ditunjuk, Pochettino akan membawa pendekatan kepelatihan yang cukup berbeda. Pelatih asal Argentina itu dikenal memiliki filosofi yang tidak hanya berfokus pada taktik, tetapi juga kondisi fisik dan mental pemain.

Pochettino Tak Sekadar Bicara Taktik

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Saat masih menangani Tottenham Hotspur, Pochettino pernah menjelaskan pandangannya mengenai manajemen pemain kepada Sky Sports pada Agustus 2019.

Menurutnya, memahami karakter dan kehidupan pemain merupakan bagian penting dari pekerjaan seorang pelatih.

“Mengapa manajemen pemain itu penting? Karena pemain adalah manusia. Mereka bukan sekadar furniture,” ujar Pochettino.

Ia menilai seorang pelatih perlu memahami berbagai aspek kehidupan pemain, termasuk hubungan mereka dengan keluarga, teman, hingga lingkungan sekitar.

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Editor : Rani Puspitasari Sinaga
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