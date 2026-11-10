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Olahraga

Kunci Torehan Medali di Porprov, Atlet Angkat Besi Kota Bogor Bawa Pulang 3 Emas

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Penulis: Muhamad Rifki Fauzan
Atlet Angkat Besi Kota Bogor Muhamad Risky Pratama raih medai perak Porprov XV Jawa Barat 2026. (Foto : Dzikry/Radar Bogor)
Atlet Angkat Besi Kota Bogor Muhamad Risky Pratama raih medai perak Porprov XV Jawa Barat 2026. (Foto : Dzikry/Radar Bogor)

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RADAR BOGOR - Atlet Angkat Besi Kota Bogor berhasil mungunci capaian medali dengan tiga emas di ajang Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat.

Tiga medali emas angkat besi itu diraih oleh, Roska Fauziah di kelas 58 Kg, Fuad di kelas 71 Kg Putra dan terakhir Dewani Ramadhan di kelas 77 Kg.

Ketua Pengurus Cabang Persatuan Angkat Berat Seluruh Indonesia (Pengcab PABSI) Kota Bogor, Eko Prabowo bersyukur atas prestasi yang diraih itu.

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“Pertandingan terakhir tadi. Kondisi terakhir tiga emas, enam perak dan tiga perunggu. Ini mengunci capaian medali kita,” beber Eko pada Radar Bogor.

Eko mengakui capaian yang sudah diraih meleset dari target. Awalnya Angkat Besi Kota Bogor menargetkan empat emas di Porprov Jabar 2026.

“Ya kita meleset satu medali. Awalnya kita ditargetkan empat emas,” ungkap Eko dikonfirmasi lebih lanjut, Selasa 10 November 2026 siang.

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Meski begitu Eko mengapresiasi jerih payah atlet yang sudah berjuang membawa nama Kota Bogor di kompetisi olahraga bergengsi tingkat Jawa Barat ini.

Para atlet diminta untuk tidak menyerah. Mereka diharap dapat terus bersemangat menjalani berbagai macam latihan dan pendampingan.

“Jangan patah arang, kesempatan masih terbuka lebar untuk Porprov 16 di Garut mendatang, yakinlah bahwa proses tidak akan mengkhianati hasil,” pungkasnya. (bay)

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Editor : Yosep Awaludin
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