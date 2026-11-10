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Olahraga

Basket 3x3 Putri Kabupaten Bogor Tampil Solid, Tuan Rumah Dikalahkan di Laga Perdana

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Penulis: Abilly Muhamad
‎Pemain Tim Basket 3×3 putri Kabupaten Bogor melakukan lompatan tinggi untuk menjangkau bola agar bisa masuk ke keranjang. (Foto: Hendi Novian/Radar Bogor)
‎Pemain Tim Basket 3×3 putri Kabupaten Bogor melakukan lompatan tinggi untuk menjangkau bola agar bisa masuk ke keranjang. (Foto: Hendi Novian/Radar Bogor)

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RADAR BOGOR – Tim basket 3x3 putri Kabupaten Bogor membuka perjuangan di ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV Jawa Barat 2026 dengan kemenangan meyakinkan.

Menghadapi tuan rumah Kota Depok pada pertandingan perdana Pool D, skuad Kabupaten Bogor berhasil unggul dengan skor 21-10.

Pertandingan tersebut berlangsung di GOR Kota Depok, Selasa 10 November 2026.

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Dalam laga berdurasi 10 menit itu, tim asuhan Nur Indah Qurani mampu menjaga performa permainan hingga memastikan kemenangan atas lawannya.

Hasil positif tersebut menjadi modal penting bagi Kabupaten Bogor untuk menghadapi pertandingan berikutnya dalam persaingan Pool D.

Pelatih basket 3x3 putri Kabupaten Bogor, Nur Indah Qurani, mengaku puas dengan penampilan anak asuhnya.

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Ia memberikan apresiasi karena para pemain mampu mengatasi tekanan saat menghadapi tuan rumah, meskipun sempat mengalami kendala dalam menjaga pertahanan pada awal pertandingan.

"Pertama, cukup amazed karena mereka melewati game pertama melawan tuan rumah dengan baik. Walaupun di awal defense sedikit kurang bagus, mereka bisa mengatasinya sampai akhir," ujarnya, Selasa 10 November 2026.

Nur Indah menjelaskan, timnya telah dibekali strategi untuk tampil agresif dengan mengandalkan energi permainan dan kecepatan.

Selain itu, pengaturan posisi serta pemanfaatan ruang gerak pemain juga menjadi perhatian agar strategi dapat berjalan efektif dalam waktu pertandingan yang relatif singkat.

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Editor : Yosep Awaludin
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