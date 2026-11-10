Tembak Kota Bogor Tambah Tiga Emas, Target 100 Medali di Porprov Kian Dekat

RADAR BOGOR – Kontingen Kota Bogor kembali menambah pundi-pundi medali emas dalam ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV Jawa Barat 2026.

Kali ini, tambahan prestasi datang dari cabang olahraga (cabor) menembak nomor indoor yang berlangsung di Lapangan Tembak Cisangkan, Cimahi, Selasa 10 November 2026.

Keberhasilan tersebut semakin memperkuat dominasi Kota Bogor di cabor menembak.

Advertisement Sebelumnya, pada hari pertama pertandingan, para atlet Kota Hujan telah mengoleksi empat medali emas dan satu medali perunggu.

Pada pertandingan Selasa, medali emas kelima Kota Bogor dipersembahkan oleh Dewi Laila Mubarokah dan Audrey Zahra Dhiyaanisa dari nomor air rifle women team.

Tambahan emas berikutnya diraih Rakca Maharini dan Anggun Setia Rahayu melalui nomor air rifle women standard team.

Advertisement Sementara itu, emas ketujuh berhasil diamankan Rakca Maharini pada nomor air rifle women standard.

Selain tiga medali emas tersebut, Kota Bogor juga memperoleh medali perak. Kali ini, Anggun Setia Rahayu berhasil meraihnya pada nomor air rifle women standard.

Ketua KONI Kota Bogor, Dedy Sumarna, mengungkapkan rasa syukur atas tambahan medali emas yang disumbangkan cabor menembak.

Menurutnya, capaian tersebut semakin membuka peluang kontingen Kota Bogor untuk memenuhi target 100 medali emas pada Porprov XV Jawa Barat 2026.