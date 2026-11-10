Panjat Tebing Kota Bogor Masih Berpeluang Raih Medali Emas di Porprov Jabar 2026

RADAR BOGOR – Kontingen panjat tebing Kota Bogor masih berpeluang menambah perolehan medali emas meskipun belum berhasil mencapai target tersebut pada pertandingan Selasa (10/11/2026). Hingga saat ini, tim Kota Hujan telah mengoleksi satu medali perak dan dua medali perunggu.

Medali perak disumbangkan Nagita Febriyanti melalui nomor speed world record (WR) putri. Sementara itu, dua medali perunggu masing-masing diraih Dodi Bachtiar pada nomor speed WR putra dan Diva Nur Azmi di nomor speed WR putri.

Hasil tersebut belum menutup peluang Kota Bogor untuk memperbesar raihan medali. Pasalnya, masih terdapat sejumlah nomor pertandingan yang menjadi kekuatan andalan tim dan belum memasuki tahap kompetisi.

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Nomor boulder menjadi salah satu sektor yang diharapkan mampu menyumbangkan medali emas bagi Kota Bogor. Selain itu, para atlet putri juga diproyeksikan memberikan kontribusi dalam meningkatkan perolehan medali cabang olahraga panjat tebing.

Pelatih tim panjat tebing Kota Bogor, Budi Setiawan, menjelaskan bahwa persiapan menghadapi kompetisi telah berlangsung sejak empat tahun lalu. Pembinaan atlet dilakukan secara berkelanjutan oleh Pengurus Cabang Federasi Panjat Tebing Indonesia (Pengcab FPTI) Kota Bogor setelah pelaksanaan Porprov Jawa Barat 2022.

Advertisement Menurut Budi, program pembinaan langsung digulirkan seusai gelaran Porprov sebelumnya sebagai bagian dari persiapan jangka panjang untuk menghadapi kompetisi berikutnya.

"Persiapan mulai dari setelah Porprov Jawa Barat 2022 langsung melakukan Pembinaan,” ujar Budi saat ditemui di venue panjat tebing Lapangan GOR Luar Pajajaran, Selasa (10/11/2026).

Dalam perkembangan pertandingan, sejumlah atlet Kota Bogor telah berhasil mengamankan tempat di babak semifinal. Pada nomor lead perorangan putra, dua atlet yang melaju ke fase tersebut adalah M. Rafki Firdaus dan Kafka El Azam.

Sementara dari sektor boulder putri, Kota Bogor diwakili Siti Mazaya Santoso dan Nelayu Putri yang juga berhasil melanjutkan perjuangan ke babak semifinal.

Budi menilai persaingan pada nomor perorangan berlangsung cukup kompetitif. Kondisi tersebut tidak terlepas dari keikutsertaan sejumlah atlet yang memiliki pengalaman bertanding di ajang Pekan Olahraga Nasional (PON).