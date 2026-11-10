Tiket Laga Persib vs Shan United Sudah Bisa Dibeli, Ternyata Segini Harganya

RADAR BOGOR - Pertandingan antara Persib Bandung melawan Shan United pada ajang ASEAN Club Championship (Shopee Cup 2026) Grup B akan digelar pada Kamis, 19 November 2026.

Setelah dikalahkan oleh Java United FC dengan skor 2-1 pada kompetisi Super League 2026, Persib tentu memiliki tekad untuk menang pada pertandingan lusa nanti.

Pertandingan yang akan dilaksanakan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) tersebut tentu akan dihadiri oleh para Bobotoh yang datang memberikan dukungan.

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Oleh karena itu, bagi pendukung Maung Bandung yang ingin menyaksikan laga tersebut bisa segera memesan tiket pertandingan.

Proses pemesanan tiket bisa dilakukan melalui Perib App agar tidak menimbulkan kerugian karena berpotensi adanya oknum yang melakukan penipuan.

Advertisement Lantas, berapa haga tiket Persib vs Shan United? Berikut penjelasannya sebagaimana dikutip dari laman resmi Persib.

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- VIP Utama: Rp400.000

- VBU Lounge: Rp350.000

- VIP Barat Utara dan Selatan: Rp200.000

- Timur, Selatan, dan Utara: Rp125.000