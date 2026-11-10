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Olahraga

Jadi Tuan Rumah Cabor Balap Motor dan Grasstrack Porprov Jabar, Wabup Bogor: Bangkitkan Ekonomi

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Penulis: Abilly Muhamad
Wakil Bupati Bogor Ade Ruhandi (Jaro Ade) saat menyampaikan keterangan. (Billy/Radar Bogor)
Wakil Bupati Bogor Ade Ruhandi (Jaro Ade) saat menyampaikan keterangan. (Billy/Radar Bogor)

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RADAR BOGOR - Wakil Bupati (Wabup) Bogor Ade Ruhandi atau Jaro Ade menyampaikan Kabupaten Bogor menjadi tuan rumah cabang olahraga (cabor) balap motor dan grasstrack sehingga dapat menghidupkan ekonomi di sekitar.

Hal tersebut disampaikan saat Wakil Bupati Bogor hadir langsung di acara perlombaan balap motor di Sirkuit Internasional Karting Cirkuit, Kabupaten Bogor.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada Pemprov Jabar dan IMI Jabar yang pada akhirnya Kabupaten Bogor ditunjuk menjadi tuan rumah untuk kegiatan balap motor," kata Ade Ruhandi disapa Jaro Ade, Selasa (10/11/2026).

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Menurutnya, atas kepercayaan yang diberikan Pemprov Jabar menunjuk Kabupaten Bogor sebagai tuan rumah lomba balap motor, tentu berdampak terhadap pergerakan ekonomi.

"Pembalap tidur otomatis di Kabupaten Bogor, dan juga jajannya juga UMKM Kabupaten Bogor sehingga ada hal yang positif di Pemprov Jabar ini untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Kabupaten Bogor," ungkapnya.

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Tak hanya perlombaan balap motor yang digelar, kata dia, Kabupaten Bogor juga menjadi tuan rumah cabor grasstrack yang akan dilaksanakan di area sekitar Pakansari, Cibinong, Kabupaten Bogor. (abl)

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Editor : Eka Rahmawati
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