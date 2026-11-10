Rombongan Bobotoh Alami Insiden saat Pulang dari Semarang, Manajemen Persib Sampaikan Rasa Prihatin

RADAR BOGOR - Insiden yang menimpa rombongan pendukung Persib Bandung saat pulang mendukung tim kesayangan mereka dari Semarang cukup menyita perhatian publik.

Deputy CEO PT PERSIB Bandung Bermartabat, Adhitia Putra Herawan, menyampaikan rasa prihatin terhadap atas insiden tersebut. Menurutnya setiap pendukung sepak bola harus merasa aman saat mendukung tim kesayangan mereka.

"Kami sangat prihatin atas insiden ini. Mereka datang untuk memberikan dukungan kepada PERSIB, dan sudah seharusnya setiap suporter dapat melakukan perjalanan serta kembali ke rumah dengan aman," kata Adhitia, dikutip dari laman persib.co.id.

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Adithia cukup menyayangkan insiden berbahaya tersebut bisa terjadi. Menurutnya rivalitas di dunia sepak bola sudah biasa hanya saja tidak boleh melewati batas kemanuasiaan.

Lebih lanjut, Adithia mengingatkan bahwa sepak bola merupakan tempat untuk menciptakan rasa semangat dan kebesamaan.

Advertisement "Perbedaan warna dan dukungan tidak boleh menghilangkan rasa saling menghormati," ujar Adhitia.

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"Sepak bola seharusnya menjadi ruang yang menghadirkan semangat dan kebersamaan, bukan sebaliknya," sambungnya.

Manajemen Persib berharap agar para Bobotoh yang menjadi korban pada insiden tersebut bisa mendampatkan penanganan dengan baik. Manajemen juga akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memantau perkembangan kasus tersebut.

Adihtia menegasakan bahwa ia dan manajemen Persib akan terus mendukung proses penanangan kasus ini berlangsung dan ia berharap agar pihak berwajib bisa melakukan penangan secara profesional.

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"Kami mendukung proses yang dilakukan oleh aparat dan berharap penanganannya dapat berjalan secara profesional dan objektif," tambah Adhitia.